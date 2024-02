Nouveaux repas Air France

Partages

La classe affaires et les cabines La Première d’Air France sont connues depuis longtemps pour une expérience en vol impressionnante, couronnée par des repas gastronomiques. Désormais, la compagnie aérienne passe à la vitesse supérieure avec de nouveaux menus dans les deux cabines premium. C’est le chef français triplement étoilé Domonique Crenn qui sera aux commandes des cuisines.

Air France a annoncé que ces nouveaux repas seraient disponibles sur les vols desservant des destinations américaines de Chicago, Los Angeles, Miami, Newark, San Francisco et Seattle. D’ici la fin de l’été, la compagnie aérienne a l’intention de déployer sa toute nouvelle expérience gastronomique haut de gamme sur toutes les destinations qu’elle dessert aux États-Unis.

Publicités

Une offre unique de repas unique chez Air France

Dominique Crenn a élaboré un menu de douze plats originaux qui seront servis aux clients d’Air France en classe La Première et en classe affaires. Ces plats seront proposés tout au long de l’année, avec deux plats signatures dans chaque cabine chaque mois.

Chaque ensemble de plats comprendra également un plat de poisson et une option végétarienne. La compagnie aérienne a également indiqué que le homard, le pico de Gallo et sa sauce au thé, ainsi que le mille-feuille de légumes-racines avec sauce aux truffes seront deux des premiers plats que Crenn apportera dans les cabines.

Parmi les autres plats qui seront bientôt proposés en cabine classe affaires, citons l’omble bonnier au quinoa et les raviolis ouverts à la courgette et à la tomate, servis avec une sauce aux noisettes et parmesan. L’été dernier, le menu de la classe affaires a été élaboré par le chef doublement étoilé Thierry Marx .

Air France met depuis longtemps l’accent sur la perfection culinaire et continue de rechercher des chefs doublements et triplements étoilés Michelin pour élaborer des plats mémorables. D’autres compagnies aériennes ont suivi l’exemple, comme Singapore Airlines, ANA et KLM, qui ont toutes embauché des chefs étoilés Michelin pour créer des menus de cabine haut de gamme .

Un chef impressionnant

Le CV de Dominique Crenn parle sans aucun doute de lui-même. Elle se distingue comme la seule femme à détenir trois étoiles Michelin aux États-Unis, toutes décernées à son restaurant basé à San Francisco, l’Atelier Crenn.

Crenn a consacré sa carrière à développer une cuisine française savoureuse, mettant l’accent sur les produits locaux et de saison. Elle a grandi en France, où ses parents lui ont appris à cuisiner.

Sa carrière professionnelle débute en 1988 lorsqu’elle traverse l’Atlantique pour poursuivre une vie de chef. Son premier poste aux États-Unis a été au restaurant Stars à San Francisco.

Dans les années qui ont suivi, Crenn a parcouru le monde tout en cuisinant, devenant même la première femme chef exécutive à Jakarta, en Indonésie, où elle dirigeait la cuisine du célèbre hôtel Intercontinental. En 2011, Crenn est retournée à San Francisco et a ouvert son restaurant, où elle continue aujourd’hui de concevoir une cuisine expressive.

En moins d’un an, l’Atelier Crenn avait obtenu sa première étoile Michelin et la chef allait bientôt publier son premier grand livre de cuisine. En 2018, Crenn était officiellement devenue la première femme chef aux États-Unis à recevoir trois étoiles Michelin.