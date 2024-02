Wizzair, bons résultats financiers

Partages

Wizzair a annoncé les résultats financiers du quatrième trimestre de l’année 2023. Wizzair, qui est l’une des compagnies aériennes à bas prix à la croissance la plus rapide au monde, a connu un nombre record de passagers au quatrième trimestre et un nombre record de voyageurs au cours de l’année 2023.

Résultats financiers du quatrième trimestre

La compagnie aérienne basée à Budapest, en Hongrie, a révélé qu’entre octobre et la fin de l’année, la compagnie aérienne avait atteint un volume de trafic record. Wizzair a enregistré 15,1 millions de passagers lors de cette période. Cela représente près de 3 millions de passagers de plus, et une variation de 22,1 %, par rapport au même trimestre 2022. La compagnie aérienne n’avait enregistré que 12,4 millions de passagers. Cela a porté le nombre annuel de passagers de la compagnie aérienne à 60,3 millions.

Au quatrième trimestre 2023, Wizzair a également enregistré un chiffre d’affaires total de plus d’un milliard d’euros. La compagnie aérienne a réalisé un chiffre d’affaires total de 1,064 milliard d’euros. Il s’agit d’une augmentation de 16,8 % des revenus par rapport au quatrième trimestre 2022. Cela porte le solde de trésorerie total de la compagnie aérienne à 1,7 milliard d’euros.

Cependant, Wizzair a enregistré une perte d’exploitation de 180,4 millions d’euros, soit une augmentation de 16 % par rapport à 2022. Wizzair a également enregistré une perte de 105,4 millions d’euros au cours de cette période. Il s’agit d’une forte baisse par rapport au bénéfice de 33,5 millions d’euros enregistré par la compagnie aérienne au quatrième trimestre 2022. Le PDG de Wizzair, József Váradi, a parlé des résultats financiers. Il a déclaré,

Bien que la performance financière du dernier trimestre ait été sensiblement affectée par la suspension et la réallocation des capacités israéliennes, nous maintenons nos attentes concernant le bénéfice net. Sur la base de notre évaluation de l’impact global des inspections obligatoires des moteurs, nous sommes convaincus que nos plans de croissance à long terme consistant à exploiter une flotte de 500 avions d’ici la fin de la décennie ne seront pas affectés. József Váradi

Autres mesures opérationnelles

En plus de publier divers résultats financiers, Wizzair a publié des mesures opérationnelles et d’autres mises à jour sur les perspectives d’avenir de la compagnie aérienne. La compagnie aérienne a annoncé avoir augmenté son nombre de sièges disponibles par kilomètre de près de 27 %. Elle a également augmenté son coefficient d’occupation à 87,6 %, contre 87,3 % enregistré au quatrième trimestre de l’année dernière.

Wizzair a enregistré un taux d’achèvement des vols de 99,3 %, le même que celui enregistré par la compagnie aérienne l’année dernière. Elle a également amélioré sa ponctualité à 72,2 %, l’année dernière, elle n’était que de 62,3 %. Ces chiffres tiennent également compte de l’annulation des vols israéliens qui a commencé au début du trimestre. La compagnie low-cost compte reprendre ses opérations en Israël début mars. Cela comprendra des liaisons depuis Budapest, Sofia, Bucarest, Cracovie, Londres et Rome, et desservira Tel Aviv.

La compagnie aérienne est également affectée par les problèmes de moteurs sur Airbus A321. Pratt & Whitney, le fournisseur de moteurs, a annoncé le rappel et l’inspection de plus de 1 000 moteurs. Ces inspections devraient durer plus de 60 jours par avion pour réparer les défauts. Wizzair prévoit qu’environ 40 avions seront immobilisés à cause de ce problème. Au 24 janvier, la compagnie aérienne comptait 33 avions immobilisés.

