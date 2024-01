Air France – KLM et CMA CGM, fin du partenariat !

Partages

Air France – KLM et CMA CGM ont annoncé que les deux compagnies mettraient fin à leur partenariat le 31 mars 2024. Les parties devront négocier un nouvel accord sur la façon dont elles fonctionneront de manière indépendante à partir de cette date. Toutefois, les sociétés ont souligné qu’elles restaient déterminées à garantir que les clients continueront de bénéficier des réseaux de fret de chacun.

Environnement réglementaire défavorable pour le partenariat Air France – KLM et CMA CGM

Les deux sociétés, qui ont publié des déclarations identiques, ont évoqué un « environnement réglementaire strict sur certains marchés importants » qui a empêché leur partenariat de fonctionner de manière optimale. En conséquence, Air France-KLM et CMA CGM se sont retirés de leur coopération et ont entamé des discussions sur « de nouvelles modalités d’une relation commerciale pour opérer de manière indépendante à partir du 31 mars 2024 ».

Néanmoins, les deux parties ont déclaré qu’elles restaient déterminées à travailler ensemble afin que leurs clients puissent continuer à profiter des avantages de leurs réseaux de fret respectifs. Par ailleurs, CMA CGM conservera ses actions dans Air France – KLM. Les deux parties étant convenues que le premier ne pourra céder les actions de la seconde que le 28 février 2025. C’est la fin du partenariat entre Air France – KLM et CMA CGM tel qu’actuel mais un nouveau devrait bientôt voir le jour.

Toutefois, CMA CGM ne sera plus représentée au conseil d’administration d’Air France – KLM à compter du 31 mars 2024. Selon le site Internet du groupe aérien franco-néerlandais, Ramon Fernandez a été élu représentant permanent de CMA CGM. Fernandez est vice-président exécutif et directeur financier de la société de fret depuis avril 2023.

Fin du partenariat, “vengeance” américaine

Reuters a rapporté que le régulateur américain n’étaient pas satisfaits du projet du gouvernement néerlandais de supprimer les vols à l’aéroport d’Amsterdam Schiphol. Même si le gouvernement a finalement fait volte-face sur les réductions, les tensions ont persisté, ce qui a conduit les autorités à désapprouver l’alliance cargo Air France – KLM et CMA CGM.

Airlines for America a déposé une plainte contre le gouvernement néerlandais et l’Union européenne le 22 septembre. JetBlue a déposé une autre plainte le 28 septembre 2023. A4A, une association regroupant dix compagnies aériennes dont American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines et d’autres a fait valoir que le gouvernement néerlandais avait violé les réglementations de l’UE et l’accord de transport aérien entre l’UE et les États-Unis de 2007 « en exigeant illégalement des réductions de capacité à Schiphol ».

JetBlue s’est jointe à la plainte de l’A4A, affirmant qu’elle déposait également sa propre plainte car elle se trouve dans une situation unique puisqu’elle pourrait être éliminée des liaisons opérationnelles depuis/vers Schiphol pendant la saison hiver 2023/2024 qui a débuté le 29 octobre. En outre, JetBlue a déclaré que, puisqu’à l’époque elle était confrontée à une menace d’expulsion rapide, cela « nécessitait du ministère de la Justice l’imposition plus immédiate de contre-mesures ciblées et efficaces. JetBlue a commencé ses vols vers AMS le 29 août 2023.

Le revirement du gouvernement néerlandais

Le 1er septembre 2023, Mark Harbers, ministre de la Gestion de l’eau des Pays-Bas, a déclaré que si l’aviation apporte de nombreux avantages au pays, elle a également des effets néfastes pour les personnes vivant autour de l’aéroport. C’est pourquoi le gouvernement néerlandais a présenté des mesures afin de réduire la pollution sonore à partir de 2024. Les mesures consistaient notamment à réduire le nombre maximum de mouvements aériens annuels de 500 000 à 452 500.

Cependant, Harbers a écrit une lettre au président de la Chambre des représentants néerlandais affirmant qu’il suspendait le décret visant à limiter la capacité de l’aéroport. Il invoque les difficultés liées à la mise en œuvre du projet à partir du 31 mars 2024. L’un des obstacles est que de nombreux partis, dont KLM et l’Association du transport aérien international (IATA) ont contesté cette décision devant la Cour suprême des Pays-Bas. Harbers a indiqué qu’il ne s’attendait pas à une décision du tribunal avant le deuxième trimestre 2024. Récemment, Royal Schiphol Group, qui gère AMS, a approuvé un plafond de vols de 483 000 mouvements de vols annuels depuis/vers l’aéroport.

