Boeing 737 perd une issue en vol

La Federal Aviation Administration (FAA) a ordonné samedi l’immobilisation au sol et l’inspection immédiate d’environ 171 Boeing 737 Max 9. Cela fait suite à une urgence en plein vol vendredi soir impliquant un Boeing 737 exploité par Alaska Airlines qui a perdu une issue en vol.

L’administrateur de l’agence, Mike Whitaker, a déclaré :

La décision intervient après qu’un vol d’Alaska Airlines a été contraint d’atterrir brusquement à Portland dans l’Oregon vendredi soir. Une issue, ou plus précisément un bouchon de porte, a explosé en plein vol laissant un trou dans le Boeing 737 à côté de deux sièges inoccupés.

Un bouchon de porte est placé à la place d’une issue de secours au niveau des ailes quand la configuration cabine est inférieure à 200 passagers. Cela a à voir avec la certification de l’avion pour la partie évacuation.

Lors d’une conférence de presse samedi soir, la présidente du National Transportation Safety Board (NTSB), Jennifer Homendy, a déclaré :

Nous sommes très, très chanceux ici que cela n’ait pas abouti à quelque chose de plus tragique… Personne n’était assis aux 26A et 26B où se trouve ce bouchon de porte. Le NTSB enquête également sur l’incident.

Homendy a ajouté que l’accident aurait pu avoir des conséquences plus graves si l’avion avait été à son altitude de croisière de 35 000 pieds, avec des personnes debout ou marchant pour aller aux toilettes. Heureusement le vol n’était qu’à 10 minutes de l’aéroport lorsque le bouchon a sauté.

Elle a déclaré qu’aucun passager n’avait été grièvement blessé, mais que certains à bord avaient été soignés pour des blessures mineures. Malgré cela, pour les personnes à bord, l’accident a dû être “vraiment terrifiant”, a-t-elle déclaré, car l’explosion a entraîné une décompression rapide de la cabine.

Vendredi soir, Alaska Airlines a ordonné une inspection de l’ensemble de sa flotte de Boeing 737 Max 9. Samedi, United Airlines a annoncé qu’elle immobiliserait temporairement ses 79 Boeing 737 Max 9 pour effectuer les inspections mandatées par la FAA.

Southwest Airlines et American Airlines ont déclaré qu’elles ne bloqueraient pas au sol de Boeing 737 Max 9. Bien qu’elles possèdent ce type d’avion, les deux compagnies aériennes ont déclaré que les leurs ne soulevait aucune inquiétude.

Dans un communiqué Southwest a déclaré :

Les avions Boeing 737 Max-8 de notre flotte existante et les 737Max-7 de notre future flotte n’ont pas de bouchon de porte comme celui impliqué dans l’événement de vendredi soir. Notre flotte et nos opérations ne sont pas affectées.

L’incident survient moins de quatre ans après que les avions Boeing 737Max ont été autorisés à transporter des passagers aux États-Unis. Tous les avions Boeing Max ont été cloués au sol dans le monde en 2019 après deux accidents mortels impliquant des avions Max-8.

En décembre, Boeing a exhorté les compagnies aériennes à vérifier la présence de boulons desserrés sur leurs 737 Max après la découverte d’au moins deux avions dont les écrous étaient mal serrés.

Dans un communiqué, la porte-parole de Boeing, Jessica Kowal, a déclaré que la société soutenait l’appel à inspections de la FAA.

La sécurité est notre priorité absolue et nous regrettons profondément l’impact que cet événement a eu sur nos clients et leurs passagers. En outre, une équipe technique de Boeing soutient l’enquête du NTSB sur l’événement d’hier soir. Nous resterons en contact étroit avec notre régulateur et nos clients.

Jessica Kowal