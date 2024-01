Ryanair, encore plus de passagers en 2023 !

Partages

Ryanair a déclaré que son nombre de passagers avait bondi de 13 % pour atteindre 181,8 millions pour l’ensemble de 2023. Un an plus tôt c’était 160,4 millions. Cela a été réalisé malgré l’annulation de plus de 2 700 vols en raison du conflit entre Israël et le Hamas.

Son coefficient d’occupation pour l’année est passé de 92% à 94%.

La compagnie aérienne Ryanair a signalé une augmentation de 9 % du nombre de passagers en décembre 2023, le nombre s’élevant à 12,54 millions contre 11,5 millions à la même période l’année dernière.

La compagnie aérienne a indiqué avoir opéré plus de 72 500 vols en décembre, mais a ajouté qu’elle avait annulé plus de 900 vols en raison du conflit entre Israël et le Hamas.

Ryanair a annulé plus de 960 vols en novembre en raison du conflit et a également annulé plus de 870 vols en octobre.

Le coefficient d’occupation pour le mois est passé de 92 % en décembre 2022 à 91 %.

Les agences en ligne stoppent la vente de billet Ryanair

Dans le même temps, un certain nombre d’agents de voyages en ligne ont cessé de vendre des vols Ryanair début décembre à la suite de pressions juridiques et réglementaires. Cependant cette décision ne devrait pas affecter de manière significative le bénéfice de l’année selon un porte-parole de Ryanair.

La lowcost a déclaré que cette suppression pourrait être le résultat de pressions exercées par les agences nationales de protection des consommateurs, de nouvelles mesures de vérification des clients qu’elle a prises ou d’une réponse à une récente décision de la Haute Cour irlandaise bloquant l’utilisation de certaines technologies sur son site web.

Ryanair, la plus grande compagnie aérienne européenne en termes de nombre de passagers, a qualifié dans un communiqué la décision des agents de voyages en ligne (OTA), notamment Booking.com, Kiwi et Kayak, de bienvenue.

Ces dernières années, elle a lancé une série de poursuites judiciaires contre les OTA, arguant que certaines facturent des frais supplémentaires et constituent un obstacle à la communication avec les clients.

La compagnie aérienne a déclaré que certaines « OTA honnêtes et transparentes, telles que Google Flights, qui n’ajoutent pas de majorations cachées » continuaient à vendre des vols Ryanair.

Ryanair a déclaré qu’elle s’attendait à ce que cette décision augmente le pourcentage de sièges vides par vol de 1% ou 2% en décembre et janvier, mais qu’elle ne s’attendait pas à ce que cela affecte de manière significative les volumes de trafic pour l’année entière ou son bénéfice après impôts pour l’année entière.