Les 10 vols intérieurs les plus longs au monde

Lorsque les gens pensent à un vol intérieur, un vol rapide d’une heure ou deux leur vient à l’esprit. Mais il existe également des vols intérieurs longs que vous n’auriez peut-être jamais imaginés. Savez-vous que certains des vols intérieurs les plus longs au monde parcourent plus de 9 000 kilomètres ?

*Notez que tous les itinéraires sont classés par distance orthodromique. Les vols s’effectuent sans escale.

Le vol intérieur le plus long : Saint-Denis, Réunion – Paris, France

Lancé à l’origine en 1994, le vol intérieur le plus long actuellement actif s’effectue entre Saint-Denis à La Réunion et Paris. Auparavant opéré par Air France en vol direct avec escales de ravitaillement, il est devenu un vol sans escale suite à l’achèvement de la nouvelle piste plus longue de Saint-Denis pouvant accueillir des gros-porteurs.

Compagnie aérienne : Air France, Air Austral, Corsair, French Bee

Distance de vol : 9 349 km (CDG) / 9 337 km (Orly)

Temps de vol : 11 heures 40 minutes (CDG) / 12 heures 05 minutes (ORY)

Avions : Airbus A330-900, A350-900, A350-1000, Boeing 777-300/ER

Saint-Denis, Réunion – Marseille, France

Compagnie aérienne : Corsair

Distance de vol : 8 781 km

Temps de vol : 11 heures, 20 minutes

Avion : Airbus A330-900

Boston – Honolulu, États-Unis

Compagnie aérienne : Hawaiian Airlines

Distance de vol : 8 199 km

Temps de vol : 11 heures, 35 minutes

Avion : Airbus A330-200

New York – Honolulu, États-Unis

Compagnie aérienne : Delta Air Lines, Hawaiian Airlines, United Airlines

Distance de vol : 8 020 km / 7 986 km

Temps de vol : 11 heures et 25 minutes (JFK) / 10 heures et 58 minutes (EWR)

Avions : Airbus A330-200, Boeing 767-400ER

Newark – Kahului, États-Unis

Compagnie aérienne : United Airlines

Distance de vol : 7 891 km

Temps de vol : 10 heures, 50 minutes

Avion : Boeing 767-400ER

Aruba – Amsterdam, Pays-Bas

Compagnie aérienne : TUIfly Pays-Bas

Distance de vol : 7 883 km

Temps de vol : 9 heures, 55 minutes

Avion : Boeing 787-8

Curaçao – Amsterdam, Pays-Bas

Compagnie aérienne : KLM, TUIfly Pays-Bas

Distance de vol : 7 838 km

Temps de vol : 10 heures, 15 minutes

Avions : Airbus A350-900, Boeing 777-200, B787-8

Bonaire – Amsterdam, Pays-Bas

Compagnie aérienne : KLM, TUIfly Pays-Bas

Distance de vol : 7 796 km

Temps de vol : 10 heures, 10 minutes

Avions : Airbus A330-200, A330-300, Boeing 787-8

Honolulu – Washington Dulles, États-Unis

Compagnie aérienne : United Airlines

Distance de vol : 7 752 km

Temps de vol : 10 heures, 46 minutes

Avion : Boeing 767-400ER

Honolulu – Atlanta, États-Unis

Compagnie aérienne : Delta Airlines

Distance de vol : 7 245 km

Temps de vol : 9 heures, 30 minutes

Avion : Airbus A330

Le vol intérieur le plus long est en France

Au printemps du COVID-19, Air Tahiti Nui a opéré le vol intérieur le plus long jamais effectué de loin entre la Polynésie française et Paris CDG. A l’origine, Air Tahiti Nui assurait des vols de l’aéroport international de Papeete Tahiti Faa’a à Paris CDG avec une escale à l’aéroport international de Los Angeles.

Cependant, en raison des restrictions liées à la pandémie, Air Tahiti Nui et plus tard French Bee ont assuré la liaison sans escale, ce qui en fait le vol intérieur le plus long jamais opéré.

