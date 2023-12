Transavia, nouvelle cabine

Partages

La filiale low cost du groupe Air France, Transavia, a conçu une nouvelle cabine plus confortable et moderne pour offrir une meilleure expérience à bord. Pour y parvenir, Transavia a installé un siège plus confortable, l’intégré des ports USB et des coffres à bagage plus grands.

La future cabine de l’Airbus A320neo de Transavia France comptera 186 sièges plus légers et plus avant-gardistes. L’entreprise a choisi les sièges Recaro SL3710 (largeur d’assise : 48,2 cm ; hauteur d’assise : 114,3 cm). L’assise est plus confortable grâce à une largeur légèrement plus importante que les modèles actuels. De plus d’épais renforts ont été intégrés à différentes parties de celui-ci. Il dispose également d’accoudoirs plus longs et amovibles.



Pour assurer la tranquillité d’esprit de tous les passagers, les sièges sont déjà pré-inclinés de 15 degrés. Les clients disposeront de 73,6 cm d’espace pour les jambes. De plus, un porte-gobelet et un port USB-C de 60 W ont été intégrés afin que les clients puissent recharger leurs appareils électroniques. Enfin, les tablettes sont 5 cm plus larges que les tablettes classiques, offrant ainsi plus d’espace pour manger ou travailler.

Publicités

Concernant l’environnement cabine, Transavia a opté pour un espace plus relaxant, avec diverses possibilités d’éclairage dans la cabine et les toilettes. Enfin, concernant la numérotation des sièges, Transavia a retenu une option qui permettra aux clients de trouver plus facilement leur place et rendre l’embarquement plus fluide.

Pour son futur A320neo, Transavia France a opté pour racks bagage plus grands. Ils offrent 37 % de capacité de stockage en plus qu’e la version actuelle. Cela signifie que huit bagages (taille maximale 55 x 35 x 25 cm) peuvent être stockés verticalement, au lieu de cinq horizontalement dans les porte-bagages standards.

Nicolas Hénin, directeur général adjoint des ventes et du marketing de Transavia France, a indiqué :

Avec ce projet, nous nous sommes fixés deux objectifs principaux : le premier était de représenter notre image de marque ‘We make low-cost feel good’ et d’illustrer les valeurs de notre entreprise. Le deuxième objectif était l’innovation. Il nous fallait proposer une nouvelle cabine moderne et une expérience à bord plus confortable. Nicolas Hénin