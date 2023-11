Amsterdam annule la réduction des vols

Partages

L’aéroport Amsterdam Schiphol s’est vu contraint d’annuler la réduction de vols prévues pour l’été prochain. La limitation des vols envisagées avait été introduites pour réduire l’impact sur les riverains. Elles ont été temporairement suspendues par le gouvernement néerlandais suite à la pression croissante de l’UE et des États-Unis.

Des plans étaient en cours pour supprimer près de 50 000 vols à l’aéroport en 2024. KLM aurait été de loin la compagnie aérienne la plus touchée, mais les impacts ont également été plus vastes. Par exemple, plus tôt ce mois-ci, JetBlue a révélé qu’elle allait devoir annuler ses services vers Amsterdam au départ de New York et de Boston. Il reste à voir si la compagnie aérienne américaine rétablira désormais ces liaisons.

Alors que les compagnies aériennes concernées ont sans aucun doute célébré l’annulation de la réduction des vols, l’aéroport d’Amsterdam a publié une déclaration dans laquelle il indiquait :

Schiphol est déçue par les récents développements, car les résidents locaux sont les plus touchés. Aéroport Amsterdam

Réduction des vols à Amsterdam, une pression des deux côtés de l’Atlantique

Le 2 novembre, le ministère américain des Transports a déclaré que ces projets violaient l’accord de transport aérien entre les États-Unis et l’Union européenne de 2007. Puis, le 13 novembre, l’UE a emboîté le pas. Le commissaire chargé des transports a publié une lettre. Elle indiquait que les réductions de capacité n’étaient pas conformes à la réglementation européenne.

La décision d’hier arrive à un moment crucial pour le gouvernement néerlandais. En effet, les néerlandais doivent se rendre aux urnes pour des élections le 22 novembre. Les préoccupations environnementales sont l’une des principales questions auxquelles seront confrontés les électeurs.

D’autres moyens pour réduire l’impact sur les riverains

Les réductions de capacité prévues étant désormais temporairement suspendues, l’aéroport d’Amsterdam Schiphol se concentrera plutôt sur d’autres moyens de soutenir et de promouvoir le bien-être continu des riverains. Il s’agit notamment d’une fermeture nocturne et de l’interdiction des jets privés et des avions les plus bruyants.

Selon un communiqué publié par le ministre néerlandais de l’Infrastructure, Mark Harbers, le gouvernement s’engage à trouver un équilibre entre l’aéroport d’Amsterdam Schiphol et ses environs. Le communiqué ajoute que KLM prévoit de soutenir de telles mesures en ne programmant aucun vol de passagers entre minuit et 6 heures du matin à partir du 31 mars 2024.

A partir de la même date, KLM prévoit également de n’utiliser que les avions les plus silencieux la nuit. Pour la compagnie nationale néerlandaise, cela signifierait n’utiliser que ses avions les plus modernes, comme le Boeing 787. La flotte de KLM contient actuellement 23 Boeing 787 et cinq autres sont actuellement en commande. La compagnie aérienne a également quatre Airbus A321neo en commande.

KLM craignait d’être contrainte de réduire son programme de vols vers les États-Unis. Les USA envisageaient cette représaille aux réductions de capacité à l’aéroport d’Amsterdam Schiphol. En réponse à la décision d’aujourd’hui, la compagnie aérienne a déclaré :

KLM est satisfaite que le gouvernement néerlandais ait décidé de suspendre la règle expérimentale pour l’année prochaine. Il s’agit d’une étape importante pour éviter des représailles et continuer à desservir les États-Unis. Air France – KLM a accéléré son projet à long terme de plusieurs milliards d’euros, un plan d’investissement dans le renouvellement de la flotte et dans l’utilisation de carburant d’aviation durable. Dans les mois à venir, KLM et Transavia recevront leur premier avion de la famille Airbus A320neo, avec une empreinte sonore réduite de 33 % en moyenne. KLM