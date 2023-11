Wizzair et bénéfice

Malgré un bénéfice net semestriel record de 400,7 millions d’euros, la compagnie low-cost européenne Wizzair prévoit une année turbulente dans un contexte d’immobilisations des moteurs GTF et d’incertitude économique.

Au cours des six mois précédant septembre, 33 millions de personnes ont voyagé avec la compagnie aérienne à bas prix. C’est une augmentation de 24,6 % sur un an par rapport à la même période en 2022. La compagnie aérienne a notamment battu des records en juin avec 15,3 millions de passagers transportés au cours des trois mois. La demande est restée forte tout au long de la saison estivale. Wizzair est en passe de battre le record de 2022. Le mois de septembre a également été un succès remarquable. Il a vu une augmentation du nombre de passagers de 21,1 %. Les coefficients de remplissage ont atteint une moyenne mensuelle de 92,4 %.

Le chiffre d’affaires pour la période a augmenté de près de 40 % pour atteindre 3 milliards d’euros. Les coûts opérationnels de Wizzair ont diminué progressivement pour générer un bénéfice net de 400,7 millions d’euros.

Depuis le début de l’année, Wizz Air a ajouté 15 nouvelles destinations à son réseau. Il y a eu l’aéroport international Manas de Bichkek en juin, l’aéroport international de Brașov-Ghimbav en août et l’aéroport international d’Erbil en octobre. La compagnie aérienne n’a pas encore lancé ses opérations dans deux aéroports supplémentaires prévus cette année. Les vols vers l’aéroport international de Glasgow ouvriront plus tard ce mois-ci. Ceux vers l’aéroport de Varsovie Radom devrait ouvrir ses portes en décembre.

Dans une déclaration partagée par la compagnie aérienne, le PDG József Váradi a souligné les développements commerciaux en cours au sein de Wizzair, ainsi que la popularité continue de son réseau au Moyen-Orient. Varadi a indiqué :

Au premier semestre, nous avons constaté une très forte reprise du coefficient d’occupation, la demande étant restée robuste, y compris sur de nouveaux marchés qui arrivent à maturité et où nous continuons à ajouter des fréquences et à améliorer notre planning. Le réseau du Moyen-Orient suit un profil de maturité similaire à celui du développement de notre réseau CEE, ce qui soutient notre décision de continuer à investir, à augmenter et à faire évoluer la capacité là-bas.

József Váradi