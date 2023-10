Plus d’Airbus pour easyJet

Partages

La compagnie aérienne britannique easyJet a annoncé qu’elle achèterait jusqu’à 257 Airbus pour planifier sa croissance au-delà de 2028. De plus, elle souhaite rétablir son dividende et vise à plus que doubler ses bénéfices.

Signalant que sa reprise après la pandémie était désormais à son plein, easyJet a déclaré que le moment était venu d’élaborer un plan de croissance à long terme basé sur des avions plus gros et plus économes en carburant.

Publicités

Le directeur général d’easyJet, Johan Lundgren, a déclaré que l’accord proposé avec Airbus, sous réserve de l’approbation des actionnaires, permettrait d’ajouter 157 appareils plus une option pour 100 avions A321neo supplémentaires. La compagnie aérienne exploite actuellement environ 330 avions et retirera certains avions plus anciens.

Les ambitions d’easyJet surviennent malgré l’instabilité géopolitique accrue suite aux attaques du groupe militant palestinien Hamas en Israël, qui ont entraîné des annulations de vols et une hausse des prix du pétrole. Il existe également des inquiétudes sur la confiance des consommateurs en Europe.

L’expansion de sa flotte permettra à la société de vendre plus de sièges sur les liaisons au départ d’aéroports européens encombrés comme Londres Gatwick et Amsterdam où il y a peu de créneaux disponibles pour ajouter des vols supplémentaires.

Lundgren a déclaré que d’ici 2034, le nombre moyen de sièges par vol d’easyJet passerait de 179 à 200.

Sophie Lund-Yates, analyste chez Hargreaves Lansdown, a déclaré :

Le groupe pense avant tout à l’avenir avec une énorme nouvelle commande d’avions sur la table. Lund-Yates

Elle a ajouté que davantage d’informations étaient nécessaires sur la manière dont les avions seraient financés.

Les actions d’easyJet, qui est en concurrence avec la plus grande compagnie aérienne européenne Ryanair, British Airways et d’autres, ont chuté de 3,8 % lors des transactions de la matinée. Elles ont perdu 14 % de leur valeur au cours des trois derniers mois avec la hausse du prix du pétrole.

easyJet prévoit un bénéfice annuel compris entre 540 à 565 millions d’euros pour les 12 mois se terminant fin septembre et a déclaré viser un bénéfice avant impôts de plus 1.15 milliard d’euros à moyen terme.

La compagnie aérienne a enregistré une perte de plus de 205 millions d’euros l’année dernière alors que les restrictions liées à la pandémie étaient encore en place pendant un certain temps.

Pendant la pandémie de COVID-19, l’entreprise avait suspendu son dividende, mais a annoncé qu’il reprendrait avec ses résultats annuels en novembre.

Des avions plus gros, une réduction des pertes hivernales et la croissance de son activité vacances aideraient la compagnie à atteindre son objectif de bénéfice à moyen terme, a déclaré Lundgren.

“Nous continuons de constater que la demande est forte à l’avenir”, a-t-il déclaré jeudi aux journalistes.

easyJet, qui exploite uniquement des avions Airbus, a déclaré que les termes de l’accord avec Airbus étaient attractifs, sans donner de détails.

Elle a déjà une commande distincte de 163 avions attendue jusqu’en 2028.

Le fondateur de la compagnie aérienne, Stelios Haji-Ioannou, qui détient une participation de 15 %, a par le passé remis en question la nécessité d’acheter de nouveaux avions coûteux.