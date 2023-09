Air France-KLM et Etihad Airways signent un protocole d’accord

Partages

Dans le cadre d’une démarche visant à étendre leur empreinte mondiale et à offrir aux passagers une expérience de voyage enrichie, le groupe Air France-KLM et Etihad Airways ont signé un protocole d’accord. Ce partenariat, englobant divers aspects de leurs opérations marque un engagement renouvelé à offrir des expériences de voyage fluides, haut de gamme et centrées sur le client.

La cérémonie de signature a eu lieu au siège du groupe Air France-KLM à Paris. Angus Clarke, directeur commercial d’Air France-KLM, et Arik De, directeur des revenus d’Etihad Airways, étaient présents à l’événement, soulignant l’importance de cette collaboration.

Air France et Etihad, une meilleure expérience client

L’un des principaux objectifs de ce protocole d’accord est de s’appuyer sur les accords de partage de code et intercompagnies initiés en 2012 entre Air France-KLM et Etihad Airways. Dans un premier temps, le partenariat a dévoilé plus de 40 nouveaux itinéraires qui seront disponibles à la réservation, couvrant des destinations à travers l’Europe, le Moyen-Orient, l’Asie-Pacifique et l’Australie.

L’un des aspects les plus intéressants de cette collaboration est la possibilité pour les voyageurs de Flying Blue (le programme de fidélité d’Air France-KLM) et d’Etihad Guest (le programme de fidélité d’Etihad Airways) de gagner et d’échanger des miles lorsqu’ils voyagent avec Air France, KLM, et Etihad. Il s’agit d’une victoire majeure pour les clients fidèles qui peuvent désormais bénéficier de plus d’avantages et de récompenses lors de leurs voyages.

En outre, les compagnies aériennes étudient la possibilité d’une colocalisation des terminaux, d’un accès réciproque aux salons et de services d’assistance au sol. Ces initiatives visent à améliorer l’expérience globale des passagers à l’aéroport, en rendant leurs voyages plus fluides et plus agréables.

Etihad Airways, connue pour ses vols quotidiens vers l’aéroport de Paris – Charles de Gaulle et l’aéroport d’Amsterdam Schiphol depuis l’aéroport international d’Abu Dhabi, va renforcer encore sa présence. Le 29 octobre 2023, Air France commencera à assurer des vols quotidiens entre l’aéroport Paris – Charles de Gaulle et l’aéroport international d’Abu Dhabi. Ce développement facilitera une plus grande connectivité entre l’Europe et les Émirats arabes unis, offrant ainsi aux voyageurs plus d’options et de commodité.

Un partenariat win-win

Angus Clarke, vice-président exécutif et directeur commercial d’Air France-KLM, a exprimé son enthousiasme concernant ce partenariat, soulignant les avantages potentiels pour les clients du monde entier. Il a noté que cette collaboration s’étend au-delà des itinéraires et vise à explorer les opportunités en matière de maintenance et de fidélisation, offrant une expérience de voyage plus complète.

Arik De, directeur des revenus chez Etihad, a fait écho à ce sentiment, soulignant la vision commune de créer des voyages haut de gamme pour leurs clients. Il a noté que ce protocole d’accord s’appuie sur leur partenariat existant, améliorant la connectivité du réseau entre Abu Dhabi et Paris tout en tirant parti du vaste réseau d’Air France-KLM vers l’Europe et au-delà.

Cette collaboration s’inscrit également dans l’engagement d’Air France-KLM de renforcer la connectivité entre l’Europe et Abu Dhabi. Plus tôt cette année, le groupe aérien a signé un protocole d’accord avec le ministère de la Culture et du Tourisme d’Abu Dhabi, renforçant ainsi son engagement à promouvoir la croissance culturelle et économique dans la région.