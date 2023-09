Air France, le Niger ouvre son espace aérien

Partages

Lundi 4 septembre 2023, un porte-parole du ministère des Transports du Niger a annoncé la réouverture de l’espace aérien du pays à tous les vols commerciaux dont ceux d’Air France. Cette décision intervient après la fermeture de l’espace aérien du 6 août qui faisait suite à un coup d’état militaire.

Le porte-parole a indiqué :

L’espace aérien de la République du Niger est ouvert à tous les vols commerciaux nationaux et internationaux et à la reprise illimitée des services au sol ». Porte parole

Cette fermeture a contraint Air France et plusieurs autres compagnies aériennes européennes à suspendre certains vols et à dévier des itinéraires habituels. Cela a donc entraîné un allongement des trajets à travers le continent africain. Compte tenu de la vaste étendue enclavée du Niger, qui fait plus de deux fois la taille de la France, de nombreuses routes aériennes typiques à travers l’Afrique traversent son espace aérien.

La junte avait fermé l’espace aérien du Niger en invoquant des inquiétudes concernant une éventuelle intervention militaire de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest. Le bloc régional ouest-africain a imposé des sanctions au Niger après l’éviction du président Mohamed Bazoum et a menacé d’intervenir militairement en dernier recours si les pourparlers ne parvenaient pas à rétablir un régime civil.

Bien que la junte militaire n’ait pas fourni de justification pour sa décision de lever l’interdiction, il est important de noter que la réouverture de l’espace aérien nigérien exclut les vols militaires et spéciaux.

Le 2 août, le Niger a rouvert ses frontières terrestres et aériennes avec cinq pays voisins : l’Algérie, le Burkina Faso, la Libye, le Mali et le Tchad.

La réouverture de l’espace aérien du Niger va permettre à Air France de reprendre ses activités aériennes dans la région et retrouver les lignes qui avaient été arrêtées.

