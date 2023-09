Norse Atlantic et bénéfices

Partages

Norse Atlantic, compagnie aérienne basée à Oslo, a indiqué qu’elle gagne actuellement 422 dollars de revenus par passager et prévoit de réaliser des bénéfices sur la saison été 2023.

Norse Atlantic sera confronté à un défi plus difficile au cours des mois d’hiver traditionnellement plus calmes. Cependant le fondateur et PDG Bjorn Tore Larsen reste convaincu que sa compagnie aérienne sera « la première compagnie aérienne long-courrier rentable et vraiment à bas prix ».

Larsen utilise des avions long-courriers qui appartenaient autrefois à la compagnie aérienne à bas prix Norwegian avant que cette dernière ne disparaisse au début de la pandémie.

L’activité de Norwegian a amené la compagnie aérienne au bord de l’effondrement. Cependant certains de ses malheurs ont été causé par le moteur Rolls-Royce Trent qui a affecté un grand nombre de Boeing 787 Dreamliners dans les compagnies aériennes du monde entier.

Larsen a acquis les anciens Dreamliners de Norwegian, et maintenant que les problèmes de moteur ont longtemps été réglés, Larsen espère récolter les bénéfices de cet avion économe en carburant exploité par Norse Atlantic. Norse Atlantic compte désormais 15 Dreamliners.

Larsen a réussi à augmenter la capacité tout en améliorant le taux de remplissage de la compagnie aérienne. En septembre 2022, Norse Atlantic n’a réussi à remplir que 58 % des sièges disponibles sur ses avions. En avril 2023 ce chiffre était passé à 67%.

En mai, le taux de remplissage est passé à 72 %. En juin, il était de 82 %, et en juillet, les chiffres les plus récents disponibles, il atteignait 85 %.

Bjorn Tore Larsen a indiqué :

Le troisième trimestre devrait être notre premier trimestre financier générant un bénéfice. Une étape importante a été franchie au cours du troisième trimestre, où nous avons dépassé le million de passagers réservés. En fournissant des tarifs aériens abordables sur des itinéraires compétitifs et établis vers les principaux aéroports et destinations primaires, nous permettons à un plus grand nombre de personnes d’explorer le monde et de profiter de l’expérience des voyages long-courriers, que ce soit pour des loisirs ou des affaires. Bjorn Tore Larsen

Comme de nombreuses compagnies aériennes à bas prix, les ventes auxiliaires constituent un flux de revenus important pour les Norse. Cependant la compagnie aérienne n’a pas ventilé la part des recettes provenant des ventes de billets par rapport aux ventes annexes. Norse Atlantic prévoit des bénéfices mais sans indiqué la provenance des ces derniers…