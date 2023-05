easyJet rejoint Grenoble depuis Manchester

Partages

La compagnie aérienne low-cost easyJet a annoncé une nouvelle liaison entre l’aéroport de Manchester et Grenoble dans le sud-est de la France, qui devrait commencer à voler à partir de décembre 2023.

Surnommée la «capitale des Alpes», Grenoble (photo) est entourée de stations de ski et le nouvel itinéraire ajoute une destination supplémentaire aux amateurs de sports d’hiver du nord-ouest cet hiver. Les places sont déjà en vente pour la nouvelle ligne, qui décollera à partir du 10 décembre 2023 avec un départ hebdomadaire le dimanche.

Publicités

Le nouveau service de Grenoble fait partie des neuf nouvelles liaisons qu’easyJet a lancées à partir de neuf aéroports à travers le Royaume-Uni, vers des destinations allant du Royaume-Uni, de la France, du Maroc, de la Tunisie et de l’Islande, suite à la livraison pour la compagnie aérienne d’un avion A320neo supplémentaire opérant tout au long de la saison estivale. de l’aéroport de Manchester. Par rapport à la génération actuelle d’avions, le NEO apporte des améliorations significatives en termes d’efficacité environnementale et opérationnelle : jusqu’à 15 % de consommation de carburant en moins et donc moins d’émissions de CO2, et 50 % de bruit en moins au décollage et à l’atterrissage. easyJet est le plus grand opérateur monomarque de NEO en Europe.

Le lancement d’encore plus de nouvelles liaisons au départ du Royaume-Uni pour l’hiver prochain fait suite au retour à la croissance d’easyJet cet été au Royaume-Uni, qui verra également easyJet exploiter son plus grand programme de vols d’été au Royaume-Uni, avec une capacité d’environ 8 % supérieure à celle d’avant la pandémie et plus un million de sièges supplémentaires en été et 23 nouvelles liaisons au départ du Royaume-Uni.

Ali Gayward, directeur national d’easyJet au Royaume-Uni, a déclaré :

Nous sommes ravis d’annoncer aujourd’hui un nouvel itinéraire de Manchester à Grenoble, ajoutant une nouvelle option de vacances d’hiver pour nos clients.Assis au cœur des Alpes Il est connu comme une base pour les sports d’hiver, mais propose également des randonnées et des activités de plein air et possède une collection de musées à explorer.Nous sommes convaincus que ce sera un ajout populaire au réseau de routes d’easyJet au départ de Manchester. L’ajout du nouvel avion à Manchester créera également environ 40 opportunités d’emplois locaux et est un symbole de notre engagement continu envers l’aéroport. Ali Gayward

Chris Woodroofe, directeur général de l’aéroport de Manchester, a ajouté :

Un choix supplémentaire pour les passagers est toujours le bienvenu et cette nouvelle liaison vers Grenoble donnera à plus de personnes la possibilité d’atteindre l’une des destinations de ski les plus populaires d’Europe directement depuis Manchester cet hiver. « L’expansion d’easyJet de sa base à Manchester et son investissement dans de nouveaux avions montrent la force de la demande des passagers pour les voyages d’agrément. Chris Woodroofe

Partages