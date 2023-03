Wizzair, encore plus d’avions

Partages

La compagnie aérienne lowcost Wizzair a récemment annoncé qu’elle prévoyait d’élargir sa flotte dans les années à venir. Wizzair a indiqué son intention d’étendre sa flotte à plus de 200 avions d’ici la fin de l’année prochaine. Elle a également annoncé qu’elle prévoyait de poursuivre cette tendance et espère avoir une flotte de plus de 500 avions d’ici 2030.

L’expansion rapide de la flotte s’inscrit dans le cadre des plans de la compagnie aérienne visant à tirer parti de la demande croissante de voyages aériens. Elle prévoit d’utiliser cette demande croissante pour devenir le leader du transport aérien à petit prix en Europe et au Moyen-Orient.

Expansion opérationnelle

L’annonce que Wizzair prévoit de se développer de manière significative l’année prochaine a été faite lors d’une déclaration publique du président de la compagnie aérienne, Robert Carey. Robert Carey a déclaré que la compagnie aérienne augmentait sa flotte pour suivre les expansions opérationnelles. Il a expliqué comment la compagnie aérienne cherche à étendre la fréquence des vols sur bon nombre de ses routes existantes et qu’elle annoncera de nouvelles routes prochainement.

La compagnie aérienne opère actuellement des vols à travers l’Europe et le Moyen-Orient. Carey a déclaré que la compagnie aérienne étendrait considérablement ses opérations en Europe centrale et orientale entre 2022 et 2023. Pendant des années, la compagnie aérienne a travaillé pour étendre ses opérations à travers l’Europe. Cela a porté ses fruits car elle prévoit de transporter 43 millions de passagers depuis son hub de l’aéroport international Ferenc Liszt de Budapest cette année. Malgré ce succès, la compagnie aérienne souhaite augmenter la fréquence des vols vers plusieurs autres destinations populaires à partir de son hub. Il s’agit notamment de Rome, Naples, Berlin, Bari, Barcelone et Dubaï.

Alors que Wizzair a annoncé son intention d’étendre ses opérations européennes, son objectif principal en matière d’expansion sera le Moyen-Orient. Carey a déclaré que cette région a la plus grande marge de croissance. Wizz Air Abu Dhabi, une coentreprise entre la compagnie aérienne et le fonds souverain d’Abu Dhabi aux Émirats arabes unis, gère principalement les opérations de la compagnie aérienne au Moyen-Orient.

La compagnie aérienne prévoit d’augmenter ses opérations à travers le Moyen-Orient à partir de son hub à l’aéroport international d’Abu Dhabi au cours des deux prochaines années. L’expansion la plus importante aura lieu cet été lorsque la compagnie aérienne doublera le nombre de liaisons reliant Abu Dhabi à l’Arabie saoudite. Cette augmentation portera le nombre de destinations arabes desservies par la compagnie aérienne de 12 à 24.

Wizzair, une flotte avion croissante

Le nombre annoncé précédemment de 200 avions est un nombre cumulatif entre les avions des flottes européennes et d’Abu Dhabi de Wizz Air. La flotte d’Abu Dhabi comprend huit Airbus A321 et attend un A321XLR. Cependant, suite à cette récente annonce, il est prévu que la compagnie aérienne commande des avions supplémentaires pour sa flotte d’Abu Dhabi.

La flotte européenne de Wizzair compte actuellement 155 appareils, dont 55 Airbus A320, 99 A321 et 1 A330. Elle a actuellement 285 avions en commande pour ses opérations européennes. La dernière annonce selon laquelle la compagnie aérienne étendra davantage sa flotte implique que le nombre d’avions qui seront livrés à la flotte européenne augmentera également.

