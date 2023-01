Ryanair augmente ses prévisions de bénéfices 2023

Partages

La forte demande pendant la période des fêtes a incité Ryanair à afficher des perspectives plus optimistes. Ryanair indique désormais qu’il s’attend à réaliser plus de bénéfices annuels pour 2023 que prévu.

Le transporteur lowcost a indiqué que c’était la première fois en trois ans que le trafic de la période des fêtes n’était pas affecté par des facteurs externes tels que le COVID-19 ou la guerre en Ukraine. En tant que tel, la forte demande de voyages a entraîné « un trafic et des tarifs de Noël et Nouvel An plus forts que prévu ».

Ryanair estime désormais que son bénéfice 2023 après impôt pour l’exercice en cours, qui se termine le 31 mars 2023, se situera entre 1,325 et 1,425 milliard d’euros. Ses précédentes prévisions estimaient les résultats de fin d’année entre 1 et 1,2 milliard d’euros. Ryanair a souligné que son estimation du nombre de passagers à 168 millions restait inchangée.

En décembre 2022, le groupe, composé de Ryanair, Buzz, Lauda et Malta Air, a transporté 11,5 millions de passagers, soit 21% de plus qu’en décembre 2021. Le coefficient de remplissage moyen était de 92%, soit une croissance de 11 points d’une année sur l’autre. Au total, au cours des 12 derniers mois, 160,4 millions de passagers ont voyagé avec Ryanair, avec un coefficient de remplissage moyen de 92%.

Les actions de Ryanair à la bourse Nasdaq ont augmenté de 10 % à la suite de la nouvelle du 4 janvier 2023. Les actions de la société cotée à Dublin ont ouvert en hausse de 3,6 % le 5 janvier 2022.

Le 7 décembre 2022, le groupe a prolongé le contrat de son actuel PDG Michael O’Leary jusqu’en juillet 2028. O’Leary supervisera le développement de Ryanair alors qu’il tente d’atteindre son objectif de transporter 225 millions de passagers d’ici 2026 tout en développant la stratégie du groupe jusqu’à la fin de la décennie en cours.