Airline Ratings a désigné Qantas comme la compagnie aérienne la plus sûre pour 2023.

La liste des vingt compagnies et lowcost les plus sûres a été dévoilée.

La compagnie aérienne australienne, qui vient de célébrer ses 100 ans, a retrouvé la première place en battant Air New Zealand par une faible marge en 2022.

Selon la publication, les marges de sécurité entre ces vingt premières compagnies aériennes sont très faibles.

Lors de son évaluation, Airline Ratings prend en compte une gamme complète de facteurs, notamment les incidents graves, les accidents mortels récents, les audits des organes directeurs et industriels de l’aviation, la rentabilité, les initiatives de sécurité à la pointe de l’industrie, l’évaluation de la formation des pilotes experts et l’âge de la flotte.

Qantas a été désigné comme la compagnie la plus sûre au monde pour 2023. Les jurys ont noté qu’au cours de ses 100 ans d’histoire opérationnelle, la plus ancienne compagnie aérienne au monde en activité a un record incroyable en matière d’exploitation et de sécurité. Il est désormais accepté qu’elle est la compagnie la plus expérimentée de l’industrie.

Qantas a enregistré sur ses 100 ans d’activité 14 accidents fatals pour un total de 156 décès.

En comparaison Air France, qui va fêter ses 90 ans, a enregistré environ 30 crashs ayant fait plus de 1 500 morts.

Le top 20 des compagnies aériennes les plus sûres

Qantas Air Nouvelle-Zélande Etihad Airways Qatar Airways Singapor Airlines TAP Air Portugal Emirats Alaska Airlines Eva air Vierge Cathay Pacific Hawaii Airlines SAS United Airlines Lufthansa & Suisse Finnair British Airways KLM American Airlines Delta

Le top 20 pour les lowcost les plus sûres

Air Arabia AirAsia Group Allegiant Air Baltic EasyJet FlyDubai Frontier Jetstar Group Jetblue Indigo Ryanair Scoot Southwest Spicejet Spirit Vueling Vietjet Volaris Westjet Wizzair

Que ce soit pour les compagnies aériennes « classiques » ou pour les compagnies aériennes lowcost le pourcentage de compagnies européennes est sensiblement équivalent.

La sécurité aérienne est une priorité depuis des décennies pour les compagnies aériennes et les résultats sont là, de moins en moins de victimes sont à déplorer…