Wizzair ferme Sarajevo

Partages

La compagnie aérienne à bas prix Wizzair ferme sa base à l’aéroport de Sarajevo en novembre. Ce sera moins d’un an et demi après avoir initialement stationné son premier avion dans la capitale de la Bosnie-Herzégovine. Toutes les routes seront terminées à l’exception de Londres et Abu Dhabi. La compagnie aérienne se concentrera plutôt sur Tuzla, où elle fait face à la concurrence entrante de Ryanair. Cette dernière lancera des services vers la ville le mois prochain. En conséquence, Wizzair introduira de nouveaux vols de Tuzla vers Eindhoven et renforcera les fréquences vers Bâle, Dortmund et Memmingen. Cet été, la compagnie aérienne disposait de deux avions basés à Sarajevo et desservait 21 destinations dans onze pays

Dans un communiqué, Wizzair a déclaré :

Publicités

C’est avec un profond regret que nous avons dû prendre la décision difficile mais responsable de fermer notre base à Sarajevo à partir du 1er novembre 2022. Les passagers dont les réservations sont affectées par cette décision seront contactés par e-mail avec des conseils sur toutes leurs options disponibles. Wizzair

La compagnie aérienne a souligné que la décision est le résultat de « l’environnement macroéconomique difficile », ainsi que des problèmes continus dans la chaîne d’approvisionnement.

La compagnie aérienne a ajouté :

Après avoir fait le point sur nos performances actuelles, il est important pour nous d’adapter rapidement notre réseau aux évolutions du marché et aux besoins de nos clients, afin de rester résilients et compétitifs. Ainsi, pour l’instant, nous nous concentrons sur l’accroissement de notre présence dans Bosnie-Herzégovine à Tuzla, et, par conséquent, nous fermerons notre base à Sarajevo. Wizzair

Wizzair à Sarajevo, l’historique…

Wizzair a lancé ses opérations vers la capitale de la Bosnie-Herzégovine après avoir remporté un appel d’offres organisé par l’aéroport de Sarajevo qui cherchait un transporteur à bas prix pour baser deux avions dans la ville, en échange d’un certain nombre d’incitations. Sur la base des conditions de l’appel d’offres, Wizzair était éligible à des remises supplémentaires au cours de la période à venir. Le transporteur a été le seul à postuler lors du processus d’appel d’offres. L’aéroport de Sarajevo a accueilli un nombre record de 1.131.486 passagers au cours des trois premiers trimestres de l’année. Une grande partie de sa croissance a été alimentée par Wizzair.

Les pilotes et le personnel de cabine stationnés à Sarajevo auront la possibilité de se déplacer vers Tuzla ou d’autres bases voisines. Wizzair suspend un nombre croissant de destinations dans l’ex-Yougoslavie au cours de la prochaine saison hivernale. Cependant la plupart devraient être rétablies l’été prochain. Wizzair a indiqué :

Malgré des difficultés sans précédent dans l’industrie du tourisme au cours des deux dernières années, Wizzair reste attaché à la croissance à long terme en Bosnie-Herzégovine, créant des centaines d’emplois directs, tout en stimulant les secteurs du tourisme et de l’hôtellerie. Nous nous excusons sincèrement auprès de nos clients pour le désagrément que cette décision a causés. Wizzair

Partages