Augmentation de salaire pour les PNC

Le directeur général de Swiss International Airlines a admis que les salaires des PNC devront subir une augmentation. C’est une obligation si la compagnie aérienne veut espérer embaucher et retenir suffisamment d’hôtesses de l’air et stewards.

Malgré le coût élevé de la vie en Suisse Swiss a réussi à réduire tellement les salaires que les agents de bord nouvellement embauchés peuvent s’attendre à gagner en moyenne seulement 4 000 francs suisses (4 170 $) par mois.

La pandémie a vu les salaires des travailleurs de l’industrie aéronautique chuter encore plus. Cela alors que les compagnies aériennes tentaient désespérément de réduire les coûts pour surmonter la crise. Les employés ont estimé qu’il n’y avait pas d’autre choix que d’accepter des réductions de salaire.

Au début, Swiss a même tenté de « racheter » les PNC débutants pour seulement 1 000 francs suisses. C’était pour éviter à la compagnie aérienne de passer par un processus de licenciement.

Mais avec les compagnies aériennes qui ont du mal à embaucher des PNC assez rapidement pour répondre à la demande, les rôles ont finalement tourné. L’industrie accepte le fait que les salaires des PNC ont atteint leur plancher. C’était au cours des deux dernières années et maintenant leur seule trajectoire est à la hausse.

Le patron suisse Dieter Vranckx a déclaré samedi au journal local NZZ

Les salaires des équipages de cabine seront très probablement ajustés à la hausse » lorsque la compagnie aérienne rencontrera les représentants des équipages le mois prochain pour discuter des salaires et des conditions.

Il est de plus en plus urgent d’améliorer les salaires compte tenu de la crise du coût de la vie qui frappe l’Europe et d’autres parties du monde.

Dieter Vranckx