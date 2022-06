AIR TRAINING ACADEMY rejoint le Groupe FAC FOR PRO EDUCATION!

Partages

Ce rapprochement est né de valeurs communes et de cette belle idée que l’innovation doit être mise au service de la pédagogie afin d’offrir aux apprenants les meilleurs outils pour réussir et construire leur carrière.

Pour ce faire, le Groupe FAC FOR PRO EDUCATION a adopté depuis de nombreuses années une vision différente de la pédagogie en développant une expertise en matière de Blended learning (cours en présentiel et classe numérique fondés sur des enseignements opérationnels et des modalités flexibles) qui est entièrement tournée vers la réussite du projet professionnel de ses stagiaires.

AIR TRAINING ACADEMY le spécialiste des formations CCA (hôtesse de l’air/steward) et la Prépa n°1 pour la formation des pilotes s’appuie ainsi et désormais sur un savoir-faire et des outils pédagogiques innovants qui permettent à ses stagiaires de bénéficier de :

Un catalogue de formation élargi (anglais aérien et tout public, management des équipes, enjeux RSE et environnement dans le transport aérien)

Un catalogue de formation élargi (anglais aérien et tout public, management des équipes, enjeux RSE et environnement dans le transport aérien)
Des inscriptions et un suivi de dossier entièrement dématérialisés

Une plateforme pédagogique interactive, accessible 24h/24 pendant toute la durée de la formation

Des sessions de cours nombreuses, en présentiel et en live

Des équipes renforcées et pluridisciplinaires, réactives et à l'écoute

renforcées et De nombreuses possibilités de financement (Pôle emploi, Région, CPF) grâce à des labels de qualité et de nombreux agréments : Qualiopi, DGAC, Isograd, ETS Global

Un réseau d'entreprises développé et des partenariats forts

La professionnalisation des apprenants est le cœur de ce projet commun. Son but : développer, par des méthodes pédagogiques agiles et efficaces, leurs montées en compétences.

Cet écosystème, fondé sur une transversalité pédagogique en mode projet, répond à notre crédo : « la force du savoir, l’audace d’entreprendre. »

N’hésitez pas à consulter notre nouveau site internet : www.airtraining-academy.com