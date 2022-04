Ajoutez le Japonais PNC à votre CV !

Partages

En cette période de recrutements PNC, il est primordial de mettre toutes les chances de son côté en se démarquant. Si vous voulez faire la différence sur votre CV face aux autres candidats, apprendre le japonais est l’atout différenciateur qu’il vous faut! Elle ne nécessite aucune notion préalable de japonais.

Au Japon, le soin apporté au service client s’approche de la perfection et porte un nom: l’ « omotenashi ». Si, en France, le client est roi, au Japon, c’est un dieu ! À tel point que les spécialistes de la culture asiatique n’hésitent pas à présenter la qualité du service comme l’un des plus grands biens immatériels du Japon moderne. Il existe plusieurs niveaux de langage au Japon. Le plus respectueux d’entre eux s’applique au client. Deux préceptes guident ce concept: la prise en considération de l’autre et l’anticipation. L’idée sous-jacente est de pouvoir anticiper les attentes du client avant qu’il ne les exprime.

Okyakusama Formation propose une formation de Japonais « sur mesure » dédiée au métier de PNC. Le PNC acquiert ainsi rapidement à l’oral des compétences linguistiques et culturelles, utilisables auprès du client japonais, du décollage à l’atterrissage.

L’ajout d’une certification de Japonais professionnel à un CV est un élément différenciateur majeur. Il permettra aux futurs PNC d’améliorer leur visibilité et employabilité auprès des recruteurs. Pour les compagnies aériennes, ces compétences acquises en Japonais PNC sont un gage de satisfaction et d’amélioration de l’expérience du client japonais à bord dont le pouvoir d’achat est aussi élevé que son exigence en qualité de service.

Okyakusama PNC est la seule formation de Japonais professionnalisante spécifique au métier de PNC.

Toute nos formations professionnelles Okyakusama peuvent être financées jusqu’à 100% par le dispositif CPF via le site gouvernemental MonCompteFormation, Pôle Emploi et cellules de reclassement.

Toutes les informations complémentaires, les retours des stagiaires PNC et le formulaire d’inscription en ligne sont disponibles sur : https://www.okyakusama.fr/pnc