Ryanair, plus de vols en été 2022

Ryanair a annoncé plus de 30 nouvelles routes pour la saison été 2022 sur plusieurs bases. Ce sera en France, en Italie et en Espagne. Pour l’été 2022 Ryanair fera beaucoup plus de vols !

Au départ de Marseille, la compagnie aérienne ajoute 10 nouvelles destinations à son réseau. Cela porte à 60 le nombre de villes desservies depuis l’aéroport.

Les nouvelles destinations ouvertes sont Berlin, East Midlands, Lanzarote, La Rochelle, Luxembourg, Madère, Saint Jacques de Compostelle, Shannon, Tenerife Sud et Venise. Au total, cinq appareils seront basés à Marseille pour la saison estivale, dont deux Boeing 737 8-200.

Jason McGuinness, directeur commercial de Ryanair, a déclaré :

Des opérations efficaces et des redevances aéroportuaires compétitives constituent la base à partir de laquelle Ryanair peut assurer une croissance du trafic à long terme et une connectivité accrue. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos partenaires de l’aéroport de Marseille pour assurer cette croissance et améliorer les services pour ceux qui vivent, travaillent ou souhaitent visiter Marseille et la région Provence. Jason McGuinness

Toujours en France, Ryanair ouvre quatre nouvelles lignes au départ de Toulouse vers Agadir, Milan, Venise et Rome. Un avion sera stationné dans la ville et des vols vers 24 destinations seront disponibles. Ryanair a déclaré que 80 vols par semaine seraient proposés, soit le double des niveaux prépandémiques.

En Europe aussi plus de vols Ryanair pour l’été 2022

En Italie, Ryanair ajoute un service supplémentaire à sa base récemment ouverte à Turin. Elle lance un vol vers Wroclaw en Pologne. Les opérations seront bihebdomadaires à partir du 2 mai.

La compagnie aérienne a déclaré que deux avions seront basés à Turin cet été. Cela permettra à Ryanair de voler vers 35 destinations dans 14 pays.

Depuis Lamezia Terme dans la région de Calabre au sud de l’Italie, Ryanair a l’intention d’exploiter quatre nouvelles liaisons vers Gênes, Memmingen, Vienne et Nuremberg. Toujours en Calabre, la compagnie aérienne lancera des vols entre l’aéroport de Crotone-Sant’Anna et Venise.

En Espagne, Malaga obtient huit nouveaux vols internationaux et une nouvelle connexion domestique. Les destinations internationales de Ryanair sont Aarhus, Agadir, Kaunas, Paris Beauvais, Riga, Stockholm Arlanda, Turin et Zagreb, tandis que Lanzarote est la nouvelle liaison intérieure.

Ryanair prévoit de desservir 79 destinations au départ de Malaga cet été, offrant 340 vols hebdomadaires. Au total, 11 avions seront stationnés à l’aéroport.

Plus tôt cette semaine, Ryanair a annoncé son intention de lancer 15 nouvelles liaisons depuis Vienne cet été. Ce sera son plus grand programme depuis l’aéroport à ce jour. Cependant, il a également déclaré qu’il annulait 19 routes au départ de Lisbonne suite à des désaccord avec la TAP sur l’utilisation des créneaux horaires.

Parmi les autres nouveaux vols annoncés par Ryanair ces derniers jours figurent des vols au départ de Budapest vers Varsovie Modlin en Pologne et Alghero en Sardaigne. Les destinations seront desservies respectivement 4 fois par semaine et 2 fois par semaine.

Ryanair proposera plus de vols en Europe pour l’été 2022 en s’appuyant sur la reprise annoncée par IATA ou encore Cirium.