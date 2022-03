Flybe 2.0 arrive !

Partages

La compagnie aérienne régionale renaissante Flybe 2.0 a fait un pas de plus vers son lancement. Elle commence à recruter du personnel de cabine et des managers dans ses hubs de Birmingham et de Belfast.

Flybe 2.0 a toujours ciblé un lancement au début de 2022. Mais la date de clôture des candidatures à un emploi rend peu probable que ce soit avant la fin avril. Mai serait la date de lancement la plus probable.

Selon les offres d’emploi, Flybe 2.0 propose des CDI aux futurs PNC. Ils doivent être « des personnes qui aiment l’aviation et qui sont passionnées par le dépassement des attentes des clients. »

La compagnie aérienne recherche des membres d’équipage expérimentés. Elle indique que les candidats doivent avoir une attestation de membre d’équipage de cabine (CCA) à jour.

Aucun salaire n’est mentionné dans l’annonce. Il est indiqué que les candidatures seront clôturées le 31 mars, ou plus tôt si suffisamment de candidatures sont reçues.

Flybe 2.0 vole sur le turbopropulseur Bombardier Dash 8 qui est bien adapté au vol régional et qui sera l’aliment de base de la compagnie aérienne.

La compagnie aérienne a déjà été critiquée par la British Airline Pilots Association après avoir imposé des règles de confidentialité « inhabituellement agressives » à ses pilotes qui, selon le syndicat, pourraient avoir un impact sur la sécurité. Martin Chalk, secrétaire général de BALPA, a déclaré :

Toute compagnie aérienne qui propose de telles restrictions dans le cadre de l’emploi de pilotes professionnels n’a clairement pas compris cela et n’ira pas loin dans notre industrie. Martin Chalk

La crise du Covid a détruit plusieurs compagnies aériennes mais la reprise, malgré le conflit ukrainien, semble vouloir faire renaitre certaines d’entre elles…

Partages