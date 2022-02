Transavia, plus de routes

Partages

La filiale du groupe Air France – KLM, Transavia, va proposer plus de routes au départ de l’aéroport de Paris Orly cet été.

A partir du mois d’avril Transavia disposera de 61 Boeing 737 et pourra proposer plus de destinations à ses voyageurs. La low-fare va proposer plus de 100 destinations au départ de Paris Orly cet été avec, entres, autres, Bodrum, Ankara, Lamezia Terme ou encore Larnaca.

Transavia ajoute de nouvelles route suite a la nouvelle orientation stratégique du groupe qui lui permet de disposer de plus d’avions. Lors de sa création elle ne pouvait pas obtenir autant d’appareil suite a un accord signé avec le SNPLAF. Cet accord n’est plus et Transavia va pouvoir grandir.

Transavia ajoutera 31 lignes pour la saison été 2022. La compagnie va également ajouter des vols domestiques avec, par exemple, des Orly – Perpignan ou encore des Marseille – Lille.

Pour faire face a cette augmentation Transavia à recruter des PNC et devrait continuer à le faire dans les semaines à venir afin de gréer ses avions.