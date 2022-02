Transavia et fuite de données

Selon des sources anonymes Transavia France aurait été piraté entrainant une fuite de données.

Des nombreux salariés ont reçu un mail en provenance d’un Commandant de Bord de la compagnie aérienne dont le compte a été piraté. Selon ce mail de nombreux documents personnels des employés aurait été récupérés lors d’une attaque informatique. Dans ce mail se trouve une capture d’écran d’une liste non exhaustive des personnels concernés par cette fuite. Pour des raisons de confidentialité nous ne la joignons pas à cet article. Le pirate a également communiqué une adresse email ou les employés pouvaient le joindre. Ceux qui l’ont fait on reçut une copie complète de l’ensemble des éléments de leur dossier chez Transavia, à savoir :

Dans le message reçu le pirate a indiqué :

Selon une source anonyme la direction tenterait d’étouffer l’affaire et les PNC qui parlent de ce sujet sont rapidement contacté. Le service informatique mettrait en avant une tentative de phishing ce qui semble, dans le cas présent, peu probable.

Nous avons contacté le ou les hackers à l’origine de la fuite de données chez Transavia et voici le message reçu :

Nous avons reçu des menaces de mort de Mohamed Boukada (Responsable IT Transavia), déclarant qu’il voulait nous couper les membres et nous éliminer à mains nues. Ce sont des menaces extrêmes, et non professionnelles. Il n’a en aucun cas essayé de contacter ses supérieurs pour faire avancer les choses. Il a simplement essayé d’enterrer l’affaire pour ne pas avoir d’ennuis, sauf que nous ne nous sommes pas arrêtés là.

Nous avons décidé d’avertir les membres (car en plus de tous les documents, nous avons les emails, nom, prénom, mot de passe crypté de chacun), que leurs données sont en notre possession, car nous sommes du bon côté, contrairement à M. Boukada.

Nous ajoutons que Mohamed Boukada nous a encouragés plusieurs fois à publier les données en ligne, en public sur Internet, parce qu’il « s’en foutait ».

Personne de l’équipe informatique n’a essayé de nous contacter pour faire avancer les choses…

Nous avons reçu de nombreux courriels d’employés de Transavia nous remerciant de les avoir informés, et nous les avons soutenus individuellement et avons répondu à leurs questions.

Nous tenons à préciser que nous ne publierons ni ne vendrons ces données, nous les supprimerons simplement de notre possession, dès que le service informatique de Transavia nous contactera, afin de résoudre le problème.

Nous attendons également un pourboire de leur part, compte tenu de notre bonne foi depuis le début.

Enfin, nous tenons à préciser que nous avons toujours accès aux serveurs internes, et que personne n’a réglé les problèmes. Cette situation est catastrophique.

Le hacker