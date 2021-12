Partages

Les ministres de la Santé de toute l’Union européenne devraient se réunir mardi pour discuter de la levée des interdictions de voyage. Cela concerne l’Afrique du Sud et plusieurs autres pays d’Afrique australe suite à l’épidémie du variant Omicron. S’ils sont approuvés, les voyages entre l’Europe et l’Afrique du Sud pourraient être entièrement redémarrés dans une semaine environ.

À la fin du mois dernier, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a appelé les États membres de l’UE à arrêter tout voyage à partir de points chauds, à commencer par l’Afrique du Sud et le Botswana. Ces deux pays venaient d’alerter le monde sur la menace de la variante Omicron.

L’avis d’interdiction de voyager a été suivi par la majeure partie de l’Europe malgré les critiques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Cette dernière affirme que les restrictions de voyage ne font pas grand-chose pour arrêter la propagation de variants. Selon l’organisation ces mesures stigmatisent et punissent les pays qui sonnent l’alarme sur les variants de coronavirus nouvellement identifiées.

Un diplomate de l’UE cité par Bloomberg a suggéré que l’UE espérait remplacer une interdiction générale de voyager par une exigence pour tous les voyageurs de la région de présenter un test PCR négatif avant le départ.

L’exigence de test avant le départ s’appliquerait également aux voyageurs non vaccinés et pleinement vaccinés. Les États membres sont libres d’ignorer les conseils officiels de l’UE et pourraient ajouter des contraintes supplémentaires tels que les règles de quarantaine.

Il semble maintenant qu’Omicron était présent en Europe depuis au moins deux semaines avant que des scientifiques sud-africains n’identifient le variant. Si Omicron suit la même trajectoire qu’en Afrique du Sud, le variant deviendra bientôt la souche dominante à travers l’Europe, laissant les restrictions de voyage sans valeur.

La décision d’une levée des interdictions générale de voyage pourrait cependant être prise avant que les scientifiques ne connaissent la véritable menace que présente Omicron. Le variant semble être plus transmissible que les variants précédents et pourrait avoir un échappement vaccinal plus élevé que la souche dominante Delta.

Chez les personnes entièrement vaccinées, cependant, Omicron semble se présenter comme une infection bénigne qui ne nécessite pas d’hospitalisation. Le variant semble toujours être incroyablement dangereux pour les personnes non vaccinées ou partiellement vaccinées.