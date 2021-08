Partages

Du doudou, au maquillage… Corsair dévoile les top 5 de l’été des oublis dans l’avion

Avec la saison estivale, c’est le retour des voyages pour certains et aussi des oublis ! Le personnel naviguant de la compagnie aérienne Corsair a profité d’une escale pour dévoiler son top 5 des oublis parfois insolites dans l’avion. Du doudou à la trousse de maquillage en passant par des passeports… tous les sièges et toutes les classes des avions Corsair sont concernés !

Un doudou tombé sous un siège

Le doudou constitue traditionnellement l’objet incontournable pour des vacances réussies. Bien souvent, en refermant la porte de chez soi avec ses valises, le(s) parent(s) vérifient en priorité d’avoir emporté le doudou. Mais une fois dans l’avion, les vacanciers ont tendance à relâcher la pression et oublier la peluche qui s’est glissée sous un siège durant le vol. Heureusement, les hôtesses de l’air et stewards sont attentifs afin que ces oublis ne soient que passagers.

Les vêtements, les grands oubliés des vacances

Vestes, écharpes, chapeaux… Les vêtements font partis des grands oubliés à bord des avions Corsair. A travers le hublot, les vacanciers admirent la vue à l’atterrissage et se mettent déjà dans le bain des vacances. Ils oublient alors au moment de quitter l’avion les vêtements dont ils n’auront plus besoin le temps de leur séjour…

Le maquillage… pas pour la plage !

La photo dans l’avion à envoyer à ses proches avant le décollage est un incontournable du voyage pour certains vacanciers. Et qui dit photos, dit maquillage (pour certains) ! Poudre, mascara, crayons pour les yeux, rouges à lèvres font partie des trouvailles des hôtesses de l’air et stewards une fois que les passagers ont quitté l’avion. Ils n’avaient peut-être pas envie de s’encombrer pour la plage !

Oublier son passeport dans l’avion pour rester en vacances ?

Le passeport peut être la cause de stress au moment des vacances. En amont du voyage, il faut s’assurer qu’il est encore valide ou le refaire en espérant qu’il soit remis en temps et en heure, avant le départ, puis il ne faut pas l’oublier au moment de se rendre à l’aéroport… Et une fois dans l’avion, il quitte l’esprit des vacanciers et parfois même leurs mains pour se retrouver sous un siège, entre des journaux… Un acte manqué pour rester en vacances ?

Partir de l’avion sans connaitre la fin de l’histoire…

Les livres sont de grands compagnons de route des voyageurs. Romans policier, d’amour, d’aventure… Les hôtesses de l’air et stewards croisent tous les genres durant leur vol. Mais des vacanciers ne connaîtront pas la fin de l’histoire car ces livres sont parfois oubliés au moment de récupérer ses affaires pour descendre de l’avion !

