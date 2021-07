Transavia en Suède

Transavia France, la compagnie low-cost française du groupe Air France-KLM, se développe à Stockholm Arlanda en Suède et étend son offre de destinations vers la France depuis le marché suédois, avec cette fois une desserte de Paris, la capitale du pays.

Le 11 juin, la compagnie low-cost Transavia France, qui fait partie du groupe Air France-KLM, a inauguré une liaison sans escale entre Stockholm Arlanda et Montpellier. Aujourd’hui, la compagnie aérienne élargit sa gamme de liaisons, en lançant une liaison directe vers la base principale de Transavia, l’aéroport de Paris-Orly, avec un service à partir du 21 octobre.

La nouvelle ligne viendra compléter la gamme existante de services disponibles de Stockholm Arlanda à Paris-Charles de Gaulle et rendra la capitale française encore plus facilement accessible.

Quelque 30 000 Suédois vivant à l’étranger résident à Paris et ses environs. Une grande partie des passagers entre les deux villes sont des voyageurs internationaux qui ne vivent pas en Suède. Stockholm est également une destination populaire pour les touristes, et en 2019, les Français étaient la sixième nationalité à visiter la ville en termes de nuitées commerciales internationales.

Elizabeth Axtelius , directrice des activités aéronautiques chez Swedavia, a déclaré :

Il est gratifiant de constater qu’aujourd’hui, alors que la propagation du coronavirus ralentit et que le déploiement du vaccin se poursuit, nous assistons au début d’une reprise pour l’industrie aéronautique. Le fait que Transavia France, après avoir opéré à peine un mois à Stockholm Arlanda, ait choisi d’investir davantage sur le marché suédois et élargisse sa gamme de vols disponibles pendant une période qui continue d’être difficile pour l’ensemble de l’industrie, est le signe d’une demande accrue et d’une preuve de la position de force de Stockholm. Le certificat numérique Covid de l’UE est une initiative qui facilitera la tâche des voyageurs en Europe à mesure que de plus en plus de pays adhéreront et contribuera ainsi à la levée coordonnée des restrictions de voyage. Nous accueillons toutes les solutions qui facilitent les déplacements en toute sécurité entre les pays maintenant que le nombre de voyageurs augmente et que de plus en plus de personnes souhaitent voyager à nouveau.

Elizabeth Axtelius