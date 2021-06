Devenir Hôtesse de l’air / Steward, un métier de rêve : comment y accéder ?

Partages

Avoir le ciel comme poste de travail, aucune routine, voyager dans le monde entier.

Que représente le métier d’hôtesse de l’air/Steward ?

Une hôtesse ou un steward travaille pour une compagnie aérienne. Il parcourt le monde à bord de ses avions et est chargé d’assurer le confort et la sécurité des passagers lors des vols.

Les prérequis :

Vous devez avoir le niveau bac pour préparer le CCA

Savoir nager (pour l’épreuve piscine de l’examen CCA Pratique)

Avoir un bon esprit d’équipe et une aisance dans la gestion des relations interpersonnelles

Et bien sûr, un bon niveau d’anglais attesté par un score au TOEIC d’au minimum 750-780 points sur 990

La formation :

Le futur navigant doit effectuer sa formation d’hôtesse de l’air ou steward dans un centre de formation agréé par la DGAC. Cette formation se divise en 2 parties : une partie théorique et une partie pratique.

Une fois l’ensemble des épreuves passé et le CCA obtenu, celui-ci ne sera valide qu’une fois la visite médicale passée et l’attestation d’aptitude physique et mentale obtenues. L’aptitude physique et mentale peut être passée avant la formation chez un médecin habilité classe 2 et a une validité de 2 ans. Ce n’est qu’une fois le couple épreuves CCA + Attestation médicale obtenu que le CCA deviendra valide.

Nos prochaines sessions théoriques :

25 août au 17 septembre 2021

04 au 27 octobre 2021

08 novembre au 03 décembre 2021

Les possibilités de financements :

La formation CCA est éligible au CPF : Connectez-vous à votre compte CPF (ou créez-le). Cliquez sur ce lien : https://afly.co/x725 Une fois la sélection faite, nous devons l’accepter. Dernière étape : vous re-validez votre demande. Ensuite vous pourrez intégrer la formation choisie.

Si vous êtes de la Région ile de France ou Hauts de France, vous pouvez-faire une demande de financement. Contactez-nous au 0175437900

Ou si vous souhaitez financer vous-même votre formation, vous pouvez vous inscrire via le lien suivant et régler en plusieurs fois sans frais : https://airtraining-academy.com/formation-categorie/devenir-hotesse-de-lair-steward/

Les compagnies ont repris leurs recrutements, c’est le moment de vous former et de réaliser votre rêve 😊

AIR TRAINING ACADEMY 37 rue Verniquet 75017 Paris Tél :0175437900 contact@airtraining-academy.com