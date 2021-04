Formation avec Aero Run Training

Partages

Centre de formation des apprentis, Aero Run Training a ouvert ses portes à La Réunion en août 2020. Malgré la crise sanitaire, la structure bat son plein.

Ils sont habillés aux couleurs du centre de formation des apprentis (CFA), à savoir chemise blanche et petite cravate sur laquelle est inscrite Aero Run Training. Bien que stagiaires, ces hommes et ces femmes sont avant tout les ambassadeurs du CFA, seule structure de la zone océan Indien à proposer l’examen au Cabin Crew Attestation, soit les futurs hôtesses de l’air et stewards.

Filiale d’Air Austral, Aero Run Training a ouvert ses portes début juin 2020 à La Réunion. Le centre de formation des apprentis propose pas moins de douze formations et cinq certifications autour du monde de l’aéronautique ; allant de l’agent d’escale à celui d’hôtesse de l’air, en passant par celui de vendeur conseil en voyages d’affaires et de tourisme. De quoi attirer l’oeil de plus d’un…

« Profiter de la période creuse pour se former »

Pour autant, force est de constater que le secteur de l’aérien bat de l’aile en raison de l’épidémie de coronavirus. Mais, « il ne faut pas s’affoler, rassure Lucie Virapin, la responsable du centre de formation, il faut justement profiter de la période creuse pour se former, car quand le secteur va redécoller, il faudra être préparé. » Pour cela, Aero Run Training met à disposition de ses stagiaires plusieurs outils nécessaires à l’apprentissage du métier. Maquettes d’avion, toboggans, gilets de sauvetage, simulateurs de feux et fumées… « On travaille également en partenariat avec les piscines de Duparc et Flacourt pour les entraînements de piscine, explique la responsable du centre de formation, on a également un maître nageur agréé. »

Bien que certaines des formations ont été mise en stand-by en raison de la crise sanitaire, à l’instar de celle d’agent d’escale, Aero Run Training regarde vers l’avenir. En effet, le CFA a récemment obtenu son agrément pour la validation du titre professionnel de Conseiller-vendeur voyage, agrément qui lui permet également de former ses élèves en apprentissage. Durant une année, une dizaine de stagiaires pourra ainsi se former au métier de conseiller-vendeur en alternance avec Air Austral. « L’expérience est inédite pour les jeunes », confirme Jacques Atchapa, directeur général d’Aero Run Training.

Depuis février dernier, 40 élèves sont inscrits au CFA, malgré la crise sanitaire. Une situation qui a contraint le centre de formation à relativiser. « Certains de nos formateurs viennent de métropole, précise Lucie Virapin, ce qui fait qu’ils sont un peu réticents à venir sur l’île. Si les aéroports tournent au ralentis, il y a des compagnies qui recrutent et nous essayons de diversifier nos partenariats. »

Une formation de pilote en projet chez Aero Run Training

En ce sens, le CFA a pour projet de lancer une formation de pilote d’avion avec l’école métropolitaine Wecair. De même, il souhaiterait ouvrir un cursus en maintenance d’avion en apprentissage dans les prochains mois, projet qui est en négociation avec des partenaires à Mayotte, ainsi qu’une préparation en ligne au TOEIC dans le sud de l’île d’ici la fin de l’année. « Il faut qu’on arrive, que ce soit dans les métiers de navigant ou du personnel au sol, à créer notre propre vivier en termes de formation ou de qualification sur l’île, a déclaré Jacques Atchapa, notre objectif est de pouvoir se pourvoir sur le marché local car il y a du potentiel. » En attendant, « on préfère faire ce qu’on sait faire, pour l’instant, conclut Lucie Virapin, et on le fait très bien. »

REPÈRES

93 % de réussite au CCA

12 formations

5 certifications

1 seul centre

270 élèves formés par an

Où trouver Aero Run Training ? Filiale d’Air Austral, le centre de formation des apprentis est situé dans la zone aéroportuaire de Roland Garros, à Sainte-Marie. Pour plus d’informations : 0262 93 16 57 ou 06 93 88 99 01.

Le centre de formation s’adapte à la crise Depuis plus d’un an, le secteur de l’aérien est sujet aux turbulence provoquées par l’épidémie de coronavirus. Pour répondre à la demande de ses stagiaires et des entreprises, Aero Run Training s’est adapté. Ainsi, la crise sanitaire, liée au COVID, a fait émerger une autre manière de former et d’accueillir les stagiaires. Les classes virtuelles et mixlearning, sont des nouvelles méthodes à intégrer à l’apprentissage. De quoi attirer plus d’un.