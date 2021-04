Partages

Le secteur aérien semble confiant pour une sortie de crise dans les mois à venir. Pour preuve, une nouvelle compagnie aérienne volera en France et va se poser à Paris, Nantes et Lyon à partir du 5 juin 2021.

Cette nouvelle compagnie aérienne en France est Sky Express. Cette compagnie grecque a en effet annoncé qu’elle étendait son réseau avec 3 nouvelles destinations en France. Pour ce faire la compagnie aérienne a commandé, et reçu, des Airbus A320neo.

Jusqu’à maintenant elle opérait des ATR pour des vols domestiques à partir de ses bases à Athènes, Héraklion et Thessalonique. Sky Express a conclu des accords interlignes avec Air France mais aussi KLM, et Qatar Airways.

Le marché long-courrier sera sans doute plus long à reprendre et les voyageurs pourraient bien se rabattre sur des destinations européennes cet été et faire flamber la demande…