Vous souhaitez devenir Hôtesse de l’air ou Steward ?

Pour cela, vous devez obtenir le Cabin Crew Attestation (CCA), le diplôme Européen permettant d’exercer le métier de Personnel Navigant Commercial PNC.

Le métier de PNC requiert de la rigueur, de la disponibilité, un investissement sans faille et un engagement à la hauteur de la mission qui lui sera confiée. A bord, au sein de son équipage, le PNC est garant du confort et de la sécurité des passagers.

Les qualités et compétences qui doivent être les vôtres sont le sens du service, la résistance physique, un excellent relationnel et un esprit d’équipe à l’épreuve des décalages horaires.

Air Training Academy vous aide à acquérir ces aptitudes et à valider votre diplôme dans les meilleures conditions. Nous mettons l’accent tant sur le savoir-être que sur les compétences professionnelles.

AVANT LA SESSION DE PRÉPARATION AU CCA

> Quels sont les pré-requis à l’inscription ?

• être âgé(e) de 18 ans au moins

• savoir nager

• avoir une bonne présentation et une réelle motivation

• avoir un bon niveau d’Anglais, attesté par un score au TOEIC ® de 750 points ou prévoir de préparer le TOEIC® avec Air Training Academy grâce à nos packages incluant CCA et Anglais

• vous pouvez vous inscrire sur le site www.airtraining-academy.com au stage (du CCA-1 au CCA-4) et à la date qui vous conviennent

• ou dans les bureaux d’Air Training Academy après avoir pris rendez-vous au 01 75 43 79 00

et fournir de manière diligente tout document demandé par Air Training Academy : un bon dossier, bien structuré et complet permet d’aborder la formation de façon sereine, sans avoir à s’inquiéter de l’aspect administratif.

MÉTHODE ET PÉDAGOGIE

• tous les formateurs CCA d’Air Training Academy sont PNC ou anciens PNC.

• chaque instructeur CCA d’Air Training Academy est un expert dans le module enseigné et un formateur passionné.

• le Responsable Pédagogique est un ancien chef de cabine principal, instructeur et mécanicien navigant.

• la motivation par la cohésion : Air Training Academy met l’accent sur la synergie du groupe « classe » et la relation équipe de formation/stagiaire CCA.

• nous créons une dynamique et accompagnons tous les stagiaires du premier jour de formation CCA jusqu’à l’entrée en Compagnie Aérienne.

• notre méthode est basée sur la mise en place, dès le début de la formation, des valeurs et exigences de l’aéronautique. Vous serez déjà dans l’ambiance « équipage » : nous y tenons ! Notre formation CCA ne permet pas uniquement d’accéder à un diplôme, elle vous apprend le métier de PNC.

Le CCA Théorique est une formation intensive se déroulant chez Air Training Academy sur 18 jours ouvrés dans nos locaux agréés par la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) :

• Pour réussir il vous faut une réelle motivation. Vous devez mettre de côté toute autre activité non indispensable, et ce, pendant toute la durée du stage et jusqu’à l’examen théorique. Concentrez-vous sur une seule chose : votre réussite !

• L’examen théorique CCA se présente sous la forme d’un QCM de 70 questions à exécuter en 1 heure et 45 minutes maximum.

Ne prenez surtout pas l’exercice à la légère, les QCM de la DGAC sont difficiles et particulièrement piégeux. Seule une connaissance profonde de chaque module enseigné permet de déjouer ces pièges. Cette préparation à l’examen CCA théorique passe par l’entraînement intensif: Air Training Academy vous propose des plusieurs QCM par semaine en cours, commentés et corrigés par le formateur CCA, ce qui constitue un contrôle continu de l’évolution de votre apprentissage

• La formation et l’examen pratiques CCA sont des exercices différents. Vous devrez restituer vos connaissances du matériel de sécurité, des procédures d’urgence et en secourisme aéronautique, devant un examinateur de la DGAC.

• Vous serez coaché par nos formateurs pour la mise en scène de vos procédures, mais c’est à vous d’apprendre votre texte. Vous devez connaitre tous vos cours par cœur. Une évaluation est réalisée en début et en fin de formation pratique.

• Pour réussir, comme pour la théorie, soyez le plus disponible possible pendant la session de formation pratique et lors de vos révisions jusqu’à l’examen. Air Training Academy vous offre une journée supplémentaire de stage pour que votre apprentissage soit complet et solide.

• Air Training Academy est forte d’un taux de réussite à l’examen du CCA Pratique de 86%. Vous ne pouvez pas rater votre pratique : si vous vous donnez les moyens, nous vous offrons la méthode !

POUR RÉUSSIR VOTRE CCA, VENEZ VOUS PRÉPARER CHEZ AIR TRAINING ACADEMY !

