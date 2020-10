FORMATION TOEIC ® + EXAMEN

Partages

Airways Aviation – Esma vous offre la possibilité de suivre une préparation intensive au test TOEIC ®. Cette formation est destinée à aider les candidats à développer leurs compétences et leurs connaissances en anglais en vue du passage du test.

POURQUOI LE TOEIC ET POUR QUI ?

La maitrise de la langue anglaise est indispensable tant dans le milieu académique que professionnel.

Le TOEIC ® (Test of English for International Communication) est une certification standardisée sous forme de QCM qui évalue le niveau d’anglais des candidats dans un contexte professionnel international.

Ce test mesure les compétences en compréhension écrite et orale, en grammaire et en orthographe.

Le TOEIC ® est requis par la plupart des compagnies aériennes mais aussi par de très nombreuses entreprises à travers le monde. Il est également utilisé par les universités et les grandes écoles pour valider le niveau des étudiants, ainsi que pour des professionnels aspirant à des promotions internes.

LES + D’AIRWAYS AVIATION – ESMA

Le stage intensif de préparation au test TOEIC ® « listening and reading » proposé par AIRWAYS AVIATION-ESMA est encadré par des instructeurs bilingues expérimentés, tous accrédités surveillants TOEIC ® (TCA) par ETS-Global.

D’une durée de 2 semaines, il prépare les candidats au TOEIC ® et leur délivre les clés de chacune des parties du test. Ce stage très structuré et complet amène à maitriser l’ensemble des notions, méthodologies et astuces du test.

Le centre de formation d’AIRWAYS AVIATION-ESMA basé à Montpellier est agréé centre d’examen par ETS-Global, ce qui permet aux stagiaires de passer le test TOEIC ® « listening and reading » (programme institutionnel) au sein de l’école, directement à la fin des deux semaines de préparation.

CETTE FORMATION EST ÉLIGIBLE AU CPF !

Encore quelques places pour performer !

Prochaine rentrée :

30 novembre au 10 décembre 2020

Examen le : 11 décembre 2020

Informations et contact : toeic@airwaysaviation.com