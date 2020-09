Expo photo

Partages

Exposition Apparition

1er au 31 octobre 2020 à la Brasserie le Diplomate au 110 Boulevard de Courcelles à PARIS 75008

Apparitions

Dans la présente exposition Georges Ariel nous emmène dans un voyage au long cours dans l’histoire de l’aviation et dans les musées aéronautiques Français et nous fait découvrir ou redécouvrir ces collections merveilleuses, sous un angle fait de clairs obscures et de halos de lumières sous lesquels se dessinent les avions qu’il fait sortir de l’obscurité.

En les personnifiant de la sorte, il va donner vie à des lignes tendues, des courbes. Comme oubliés dans la nuit de l’histoire de l’aviation il les fait sortir d’un monde fait de silence pour redonner la vie à ces bêtes un temps rugissante, tapies dans l’ombre elles jaillissent du néant attendant le jour d’une résurrection.

Le travail artistique qu’il fait autour de ces avions est fait de silence, de lumières de lignes dis­ruptives et d’un coup apparaissent à nouveau vivants, au repos, en mouvement ou prêt à refaire hurler ce métal dont ils sont faits.

Sa technique il l’explique comme une évidence, un travail de portrait en studio mais en ayant comme seul et unique éclairage, la lumière zénithale d’une voute ou filtrée d’un hangar dans lequel l’avion dormait paisiblement.

L’auteur

Georges Ariel est né à Casablanca en 1967 dessine, photographie et vole depuis toujours, il est tour à tour l’élève de deux grands photographes «Gérard Percicot» avec lequel il découvre dès l’âge de 13 ans la photographie et de «Peter Lindberg» dont il admire le travail de portrait en lumières naturelles. Il a consacré plus de 25 ans de sa vie à l’aviation en devenant pilote, assureur spécialisé dans le milieu de l’aviation sportive et a participé à bon nombre d’innovations tant dans le domaine de la création de cer­tains contrats d’assurances et d’assistance que de leurs rédactions, instructeur BIA, photographe et pigiste pour le magazine « Volez », malgré l’atteinte irréversible phy­sique due à un accident de parapente, il poursuit du sol ces avions qu’il aime tant, cette fois à la recherche de nouvelles perspectives. Aujourd’hui nous le redécouvrons, sous un autre angle, d’un photographe portraitiste d’aéronefs.

Les expériences passées du même auteur

Georges Ariel est plus connu dans le monde de l’aviation sous le nom de Armand Georges Ariel LEVY cepen­dant il utilisa ce pseudonyme comme rédacteur pour le magazine volez, maison d’édition avec laquelle il signa son premier ouvrage sous son nom, non comme photographe, mais comme artiste peintre aquarelliste et le publia avec Patricia Voisin. « Les voyageurs de terra galanta » dans lequel il emmena ses lecteurs dans l’histoire d’un voyage fait de couleurs de sensibilité où se mêlent histoire de l’aviation et voyages lointains qui ne sont autres que les expériences vécues par son père et son grand père pilote réunis dans un seul personnage, fictionnel haut en cou­leurs : « Simon Bataille ».

Entre 2008 et 2014 il exposa ses aquarelles d’avions et de paysages exotiques aux 4 coins de la France et des territoires d’outre-mer puis se posa pour s’occuper d’enfants pour nous revenir avec cette vision de l’aéronef.

Les expositions et ouvrages du même auteur

2009

Les Voyageurs de terra Galanta. Publié avec Patricia Voisin. Editions Cavok « Volez»

2010

Soleil Touchant. Publié avec Patricia Voisin. Editions Larmatan

2020

A paraître « A tire d’ailes ». Publié avec Eric Schwartzweber. Editions Patatra

Expositions de 2009 à 2014

Aquarelles et dessins Paris, Lyon, Marseille, Arcachon, Beauvais, Saint Denis de la Réunion, Pointe à Pitre.

