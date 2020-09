Il court contre le cancer à 36 000 pieds

Partages

Un steward de Iles of Dogs près de Londres est monté dans le ciel pour courir un semi-marathon pour une œuvre caritative qui se bat contre le cancer, à la mémoire de sa mère.

Le steward Henry Kehr, 25 ans, a parcouru 13 milles et 36 000 pieds au-dessus du sol. C’etait sur un vol cargo à vide de huit heures d’Atlanta à Londres Heathrow.

M. Kehr a terminé la course en deux heures et 37 minutes et a collecté plus de 1000 £ à la mémoire de sa mère Tracey. Elle est décédée en 2018 après avoir reçu un diagnostic de cancer du sein.

Il a fait don de la moitié de l’argent recueilli à Macmillan Cancer Support pour aider l’organisme de bienfaisance à continuer de soutenir les personnes touchées par un diagnostic de cancer.

M. Kehr a déclaré:

Ma maman incroyable et inspirante est décédée il y a deux ans et cela a changé ma vie pour toujours. Elle était membre d’équipage de cabine des années avant ma naissance. Bien que la course ait été difficile en raison de la pression et des turbulences dans la cabine, quand j’étais dans le ciel, j’ai senti qu’elle était avec moi à chaque étape du chemin. Henry Kehr

Le coureur a relevé ce défi après avoir remarqué que de nombreux événements de collecte de fonds avaient été annulés ou reportés en raison de Covid-19. Cela a entraîné une baisse significative des revenus des organismes de bienfaisance dépendants des dons.

Avec un manque d’événements de collecte de fonds, j’ai pensé que j’essaierais de penser à une manière différente et socialement distanciée de collecter des fonds pour quelques associations caritatives proches de moi», a déclaré M. Kehr. J’ai couru de nombreuses courses différentes dans le passé, y compris des marathons, mais rien de plus fou que ça. Henry Kehr

Macmillan Cancer Support

Macmillan Cancer Support exhorte les gens à faire ce qu’ils peuvent pour aider à collecter des fonds. Il propose notamment d’organiser un café au cours de ce mois.

Emma Stokes-Heley, directrice de la collecte de fonds de Macmillan à Londres, a déclaré:

Nous sommes très reconnaissants des efforts incroyables de collecteurs de fonds comme Henry, qui nous aident à faire tout ce que nous pouvons pour être là pour les personnes atteintes de cancer maintenant et à l’avenir. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour aider à relever les défis immédiats et uniques qu’apporte le cancer pendant cette pandémie, mais nous avons besoin du soutien de tous. Bien que tout le monde ne puisse pas relever un défi comme celui d’Henry, organiser un Macmillan Coffee Morning est un autre moyen idéal de montrer son soutien. Emma Stokes-Heley

Visitez macmillan.org.uk/coffee pour vous impliquer ou pour plus d’informations.

En France il y a l’association Les Hôtesses de l’Air contre le Cancer. Elle se bat contre le cancer depuis de années, retrouvez les sur https://www.leshotessesdelaircontrelecancer.org/