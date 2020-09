Ryanair, O’Leary dans le collimateur !

Ryanair a licencié et reçu l’aide du gouvernement comme la majorité des compagnies aériennes. Cependant, la compagnie pourrait être lâché par ses investisseurs. Cela suite à la prime de 450 000 euros reçue par Michael O’Leary patron de Ryanair !

Un conseillé influent, Institutional Shareholder Services, a préconisé aux investisseurs de voter contre le rapport de rémunération qui sera présenté le 17 septembre 2020. Dans un communiqué, Institutional Shareholder Services, un des plus grands conseiller en vote au monde, a indiqué:

Ce paiement soulève des inquiétudes, étant donné les incertitudes actuelles auxquelles la compagnie et l’industrie aérienne sont confrontées, et compte tenu de l’expérience plus large des parties prenantes.

Institutional Shareholder Services