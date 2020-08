AIRWAYS AVIATION ACADEMY-ESMA ET L’ARMÉE DE L’AIR

Partages

AIRWAYS AVIATION ACADEMY-ESMA RENFORCE SA COLLABORATION AVEC L’ARMÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE FRANÇAISE.

Après avoir formé les équipages de l’avion Présidentiel français, AAA-ESMA a été choisie pour réaliser les Maintiens des Compétences des équipages navigants du tout nouvel avion de l’Escadron de ravitaillement en vol et de transport stratégiques, l’Airbus A330 MRTT « Phénix », basé à Istres.

Mis en service en 2018, le Multi Role Tanker Transport (MRTT) « Phénix » assure des missions variées selon les besoins de l’Etat français :

Transport médicalisé (comme lors de la crise de la Covid-19 pour le transport médicalisé de patients vers des structures hospitalières adaptées ou plus récemment pour apporter une aide médicale d’urgence au Liban suite à la double explosion à Beyrouth),

Transport d’aviateurs ou de personnels militaires,

Missions logistiques,

Ravitaillement en vol (dernièrement pour le convoyage d’avions type Rafale vers l’Inde),

Dissuasion nucléaire,

Assistance aux opérations humanitaires,

Relais de la communication et du renseignement.

L’Armée de l’Air et de l’Espace dispose actuellement de 3 A330 MRTT « Phénix » et verra sa flotte passer à 12 appareils d’ici 2023 puis à 15 ultérieurement.

Les deux premières sessions se sont déroulées cet été avec les équipages PNC : une partie au sein des locaux d’AAA-ESMA à l’aéroport de Montpellier-Méditerranée pour les entrainements d’évacuation, l’équipement de la cagoule respiratoire et l’évolution dans une cabine avion emplie de fumée, l’extinction de feux réels, la remise à niveau des gestes de premiers secours à bord ainsi que des entrainements intensifs aux procédures d’urgence dans un simulateur.

La seconde partie, plus spécifique, s’est déroulée à bord d’un des A330 MRTT mis à la disposition d’AAA – ESMA sur la base aérienne 125 d’Istres.

Ces tout premiers stages marquent le point de départ d’une étroite collaboration entre AAA-ESMA et l’Armée de l’Air et de l’Espace pour les quatre prochaines années avec une forte augmentation du nombre de stages annuels due à l’arrivée des nouveaux appareils et l’entrée dans le cursus de formation dès 2021 des pilotes (PNT) et des opérateurs de ravitaillement en vol (ORV) qui rejoignent le personnel de sécurité cabine (PNC).

Pour les aspirants PNC qui souhaiteraient embrasser une carrière au sein de la flotte de l’Armée de l’Air et de l’Espace, les besoins en personnels navigants seront très importants dès l’année prochaine. Être titulaire du Certificat Cabin Crew (CCA) français est une condition majeure en vue d’un recrutement.

La prochaine rentrée en formation CCA au sein d’Airways Aviation Academy-ESMA est programmée le 28 septembre 2020, son équipe vous attend !

Inscriptions et informations par email à ccto@airwaysaviation.com, sur le site INTERNET ou par téléphone au 04 67 13 75 00.