Partages

AIR TRAINING ACADEMY, est un centre de formation CCA agréé (agrément DGAC FR.CCA.06), situé à Paris dans le 17eme arrondissement.

Une équipe expérimentée

Notre équipe, emmenée par Nathalie Tréguer Sinault (spécialiste reconnue des préparations aux métiers de l’Aérien) et Patrice Prône, Responsable Pédagogique CCA, est forte d’une expérience de plus de 20 années dans les formations aéronautiques : hôtesse de l’air/steward, avec préparation au CCA, préparation aux sélections des Compagnies Aériennes, anglais aéronautique, anglais général, TOEIC® et également formations de Pilotes (FCL 055, EOPN, ENAC, Cadets Air France, préparations aux sélections PNT,…).

Un accompagnement personnalisé

Ecole pilotée par des professionnels aguerris, AIR TRAINING ACADEMY vous assure un accompagnement personnalisé jusqu’à votre entrée en Compagnie Aérienne : la réussite de nos élèves est notre préoccupation permanente.

Nous vous préparons au CCA, valable 5 ans

Nous vous préparons au CCA (Théorie et Pratique) qui est valable 5 ans après son obtention, nous vous perfectionnons en anglais de façon à obtenir le score minimum demandé au TOEIC ® (au moins 720/990, et souvent davantage) et nous vous préparons aux épreuves de sélection des Compagnies Aériennes.

Nos différents cursus de formation

Aussi, quel que soit votre parcours antérieur, vous avez la possibilité de devenir PNC (Membre d’Equipage de Cabine), c’est-à-dire hôtesse de l’air/steward, grâce à nos différents cursus de formation : préparation du CCA, perfectionnement en anglais et préparation du TOEIC ®, préparation aux épreuves de sélections des Compagnies Aériennes.

Contactez-nous et recevez notre brochure « Devenir Hôtesse de l’air/Steward »

N’hésitez pas à nous contacter, nous répondrons à toutes vos questions ! Pour nous joindre : appelez le 01.75.43.79.00 ou écrivez-nous sur : contact@airtraining-academy.com et demandez notre brochure « Devenir Hôtesse de l’air – Steward »

Air Training Academy 37 rue Verniquet 75017 Paris www.airtraining-academy.com