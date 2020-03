Boostez votre score TOEIC

Partages

ATTEIGNEZ VOTRE OBJECTIF AU TOEIC ®, L’INDISPENSABLE «LAISSEZ-PASSER» POUR UN EMPLOI D’HÔTESSE DE L’AIR / STEWARD !

Une bonne maitrise de l’anglais courant et quelques notions d’anglais aéronautique sont nécessaires pour exercer le métier d’hôtesse de l’air / steward. Avec une clientèle internationale , le seul moyen pour communiquer est l’anglais.

Il faut savoir que les compagnies aériennes étrangères organisent la totalité de leurs épreuves de sélection en anglais, et elles sont nombreuses à recruter en ce moment, alors que l’aérien connaît un essor très important : le nombre de passagers est ainsi passé à 1 milliard au début des années 1990 , 4,3 milliards en 2018 et va doubler d’ici 2037. Au rythme de croissance actuel du trafic (+5 % par an), l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale pense que celui des 6 milliards sera dépassé d’ici à 2030.

La meilleure façon de consolider et de démontrer son niveau en anglais est donc de préparer et de passer le test TOEIC® « Test Of English for International Communication ».

Ainsi, la condition obligatoire pour tout futur PNC qui souhaiterait intégrer une Compagnie Aérienne, notamment française même en tant que saisonnier ou PCB (Personnel Complémentaire de Bord) est justement d’avoir entre 550 (minimum requis pour les saisonniers Air France, par exemple) et 720 points (pour un poste d’hôtesse de l’air/steward) au TOEIC ®. Le score maximal possible au test du TOEIC ® est de 990 points .

Le test permet de vérifier la capacité de compréhension orale et écrite ainsi que l’étendue des connaissances en vocabulaire et en grammaire que possède un candidat .

Or, très peu de candidats au métier d’hôtesse de l’air/steward possèdent ce niveau. En effet, une personne qui a eu la moyenne ou un niveau correct d’anglais au Baccalauréat n’est pas préparée à ce type d’épreuve de 2 heures intensives : 45 minutes d’écoute et de questions de compréhension avec des dialogues et monologues relativement longs à comprendre et mémoriser, suivies de 75 minutes de grammaire , vocabulaire et compréhension de textes afférant notamment au monde de l’entreprise .

Nombreux sont ceux qui choisissent avant de postuler en Compagnie de partir à l’étranger dans un pays anglophone pendant 6 mois, un an pour constater à leur retour qu’ils n’ont toujours pas les connaissances nécessaires pour satisfaire aux exigences de ce test . Ils peuvent le passer plusieurs fois sans atteindre le niveau requis et donc, restent dans l’impossibilité de postuler aux sélections des compagnies aériennes. Souvent, ils n’arrivent pas à terminer les 200 questions du test en 2 heures.

Seul un entrainement spécifique qui permet d’établir un bilan de leurs points forts et des lacunes à combler, de revoir le vocabulaire approprié, de revoir la grammaire en créant des automatismes , d’acquérir des techniques pour améliorer ses résultats au travers de mini-exercices types et de mesurer régulièrement les progrès, permet d’atteindre ses objectifs et souvent de les dépasser.

Ces progrès peuvent être réalisés en quelques jours en « Immersion » de façon à se « plonger » dans un environnement où ils pensent et s’expriment en anglais toute la journée et même après les cours !

Nul besoin pour cela de passer 6 mois ou un an dans un pays anglophone : Air Training Academy et son équipe de professeurs spécialisés a conçu une méthode qui permet de faire des progrès spectaculaires en immersion à Paris sans avoir besoin de partir à l’étranger.

Le plus souvent, les stagiaires atteignent des scores qui varient entre 750 et 870 points après quelques jours de cours . Certains participants sont surpris de voir que, bien que partis d’un niveau très faible, ils ont réussi au minimum à doubler leur score. Chaque stagiaire bénéficie d’un «coaching personnalisé », avec, dès le début de la préparation, un « kit TOEIC » qui comprend du vocabulaire spécifique, de la documentation et l’évaluation précise des points à améliorer .

Rejoignez-nous bientôt chez Air Training Academy, nous serons ravis de vous aider à intégrer une Compagnie Aérienne en atteignant votre objectif au TOEIC ® !

