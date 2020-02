Sélections Compagnies Aériennes

Partages

RÉUSSIR LES ÉPREUVES DE SÉLECTION PNC AIR FRANCE ET AUTRES COMPAGNIES AERIENNES FRANÇAISES ET ETRANGERES

VOUS ALLEZ POSTULER EN COMPAGNIE AÉRIENNE

Les Compagnies Aériennes organisent leurs sélections en soumettant les candidats à des épreuves très compétitives, c’est un moment intense, stressant où il faut savoir répondre aux attentes des recruteurs et convaincre en très peu de temps. La proportion des candidats retenus après sélection est très faible.

Pour augmenter ses chances, il faut se préparer à ces épreuves comme pour un marathon, car le monde de l’aérien est un secteur très exigeant, qui requiert à la fois souplesse, discipline et aussi une forte capacité d’adaptation.

Le métier d’hôtesse de l’air/steward est un métier de passion, qui offre de fantastiques perspectives : si vous savez répondre aux exigences des Compagnies Aériennes, alors vous arriverez à rejoindre la grande famille des navigants.

Lorsque vous postulerez, il vous faut tout connaitre de la Compagnie et de ses attentes, avoir le petit plus qui séduira les recruteurs et ne pas se laisser déstabiliser par des questions-piège ou insolites.

L’ANGLAIS

La maîtrise de l’anglais est indispensable pour réussir son entrée en Compagnie. De manière générale, il vous faudra avoir un minimum de 720-750 points (sur 990 points) au test TOEIC®. Si vous ne l’avez pas présenté ou si vous n’avez pas obtenu le nombre de points requis, vous devez arriver à maîtriser parfaitement l’anglais général et avoir des notions d’anglais aéronautique pour passer les tests de recrutement qui se déroulent en anglais, notamment les entretiens de groupe, pour les Compagnies étrangères.

LES 4 QUALITÉS RECHERCHÉES: LES « 4A »

La clef du succès tient aussi dans la capacité à transformer ses faiblesses en atouts, savoir parler de son parcours, savoir communiquer efficacement, prouver que si on n’a pas encore exercé le métier de PNC, on possède les caractéristiques et les aptitudes du futur PNC .

Une compagnie régionale avec un seul PNC à bord n’aura pas forcément les mêmes attentes ou les mêmes critères de sélection qu’une compagnie importante .

Cependant, les qualités recherchées pour un PNC restent toujours les « 4 A » : Anticipation, Analyse, Adaptation, Autonomie, qualités principales attendues par les compagnies aériennes .

Outre bien sûr les connaissances acquises pour le CCA, un sens commercial et de la relation client sont indispensables.

LA PRÉPARATION AUX TESTS DE RECRUTEMENT

Les tests de recrutement sont classés en 5 familles :

tests de connaissances générales,

tests d’aptitudes générales,

tests de mise en situation professionnelle,

tests de personnalité,

tests de connaissances spécifiques,

et permettent de mesurer l’adéquation des profils par rapport aux postes de PNC.

La meilleure des solutions est l’entrainement et l’anticipation. On ne se lance pas dans un marathon sans un entrainement intensif et sans avoir « échauffé ses muscles ».

Plusieurs facteurs conduisent à l’échec, notamment le fait que les candidats ne connaissent pas véritablement le contenu des épreuves et sont de ce fait complétement déstabilisés au moment de la sélection , ne sachant pas comment se placer , que dire, comment parler de soi, de ses qualités , de ses défauts, etc…

Par exemple, la question «Parlez-moi de vous » aussi simple soit-elle, déstabilise très souvent un candidat non préparé, qui faute d’y avoir consacré un peu de temps, va se mettre à réciter son cv et multipliera les maladresses et les erreurs, qui seront alors fatales en sélection, d’autant plus si la question et la réponse sont à donner en anglais…

Autre exemple, Air France organise des entretiens de groupe où les candidats doivent résoudre collectivement une problématique ou répondre à une situation précise avec des impératifs de temps et de logique. Le comportement individuel du candidat dans un travail de groupe est un élément-clé de sa réussite professionnelle et représente un critère de sélection important. S’y entraîner est un « must ».

Or, une préparation pointue, comme pour un sportif de haut niveau, permet d’augmenter très notablement ses chances de réussir les sélections.

COMMENT NOUS VOUS PRÉPARONS

Air Training Academy, école spécialisée dans les métiers de l’Aérien et en Anglais Professionnel, a mis au point un programme très structuré, qui, grâce au retour d’expérience de ses stagiaires, est actualisé en permanence au niveau des contenus afin de « coller » au mieux aux programmes de sélection et aux attentes des Compagnies aériennes Françaises et Etrangères : nous proposons un stage de 5 jours/30 heures, dont deux jours entièrement en anglais. Plus d’information ICI

Nos professeurs sont des professionnels ayant une expérience très importante en tant que formateurs en école, mais aussi comme instructeurs PNC et recruteurs en Compagnie.

Nous donnons à nos stagiaires les clefs pour répondre aux attentes des recruteurs, nous les entraînons aux entretiens de groupes et aux entretiens individuels grâce à des simulations qui sont très proches de la réalité, nous leur donnons des méthodes pour gérer le stress, et assurons un accompagnement personnalisé. Nous travaillons notamment individuellement sur le CV, la lettre de motivation et la présentation.

Nous offrons aussi des solutions qui ont fait leurs preuves depuis plus de 20 ans pour acquérir rapidement un anglais opérationnel et/ou réussir le test TOEIC ®.

