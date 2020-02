DEVENIR HOTESSE DE L’AIR / STEWARD : TOUTES VOS QUESTIONS

Partages

Quelles sont les étapes pour devenir Hôtesse de l’air / Steward ?

Pour devenir Hôtesse de l’air / Steward, vous devez passer le CCA (Cabin Crew Attestation), qui est un diplôme d’état reconnu (et exigé pour voler) dans toute l’Europe. La formation est proposée chez Air Training Academy (agrément DGAC FR.CCA.06). Vous pourrez alors postuler en Compagnie aérienne, sous réserve d’avoir passé une visite médicale d’aptitude physique et mentale de classe 2 (médecin ou centre agréé par la DGAC), obtenu un score au TOEIC® de plus de 750 points, et vous être préparé(e) aux épreuves de sélection des Compagnies.

Quels sont les pré-requis pour préparer le CCA ?

Les pré-requis habituels sont les suivants : avoir plus de 18 ans, avoir le niveau Bac, être capable d’effectuer 50 mètres à la nage et démontrer sa capacité à rester émergé en nage statique sans difficulté

Il n’y pas d’âge limite

Comment se déroule la formation au CCA?

La formation se compose de deux parties :

Une partie théorique (18 jours) qui couvre 9 modules (dont : sureté, sécurité, secourisme, facteurs humains, gestion des passagers,…), sanctionnée par un examen sur ordinateur, sous forme de QCM, auquel il faut donner plus de 75% de bonnes réponses

Une fois la Théorie validée, vous ferez le stage Pratique (7 jours), sanctionné par l’examen Pratique qui a lieu au moins un mois après l’examen Théorique

Peut-on suivre la formation à distance ?

Non, c’est impossible : la DGAC impose d’être présent dans le centre de formation, sans absences, pendant toute la durée de la formation.

Peut-on avoir une autre activité en même temps que la formation ?

Non, car la formation est à plein temps et la préparation de l’examen exige beaucoup de travail personnel après les cours.

Quel est le tarif de la formation ?

La formation au CCA coûte 1.840 €. En outre, Air Training Academy propose plusieurs « packs » incluant l’anglais intensif avec préparation au TOEIC®, ou encore la préparation aux sélections des Compagnies aériennes. Nous consulter pour les tarifs.

Est-on sûr d’avoir des débouchés ?

L’aérien est en plein développement, ce qui représente énormément d’opportunités pour le Personnel Navigant, et notamment pour les diplômés récents en début de carrière. Actuellement, toutes les compagnies aériennes recrutent, comme Air France et ses filiales.

Quelles sont les possibilités de carrière ?

Le « membre d’équipage de cabine » qui est la nouvelle appellation du PNC (Personnel Navigant Commercial) peut devenir Chef de Cabine, puis Chef de Cabine Principal et enfin Chef PNC. Il/elle peut également devenir Instructeur.

Y a-t-il un suivi après l’obtention du CCA ?

Air Training Academy accompagne ses stagiaires jusqu’à l’entrée en Compagnie aérienne.

NOTRE PROCHAINE SESSION CCA DEMARRE LE 9 MARS 2020 : IL RESTE QUELQUES PLACES

Contactez-nous vite au 01.75.43.79.00

AIR TRAINING ACADEMY – 37 rue Verniquet 75017 Paris – contact@airtraining-academy.com

www.airtraining-academy.com