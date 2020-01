Partages

Air France – KLM a fortement chuté en à la Bourse de Paris hier. Le titre a perdu 4.63%, passant largement sous les 10 euros (9.44 euros) et obtenant le titre de plus forte baisse du SRD. Pour rappel, Air France – KLM n’est plus au CAC 40 comme certain semblent encore le croire, sa valorisation boursière n’est plus assez importante.

Air France – KLM chute en bourse et pourtant le groupe Franco-néerlandais a des atouts. C’est le premier groupe européen avec un réseau comprenant 316 destinations dans 118 pays. Une flotte de 548 avions et 100 millions de passagers. Le marché mondial est attendu en hausse de 5% et le hub de CDG est stratégique, Paris est la première destination touristique au monde !

De plus, la recette unitaire de Air France – KLM est en croissance, la gouvernance devrait permettre des prises de décision plus rapide et la maintenance est rentable et est en 2eme position au niveau mondial. Alors, pourquoi cette dégringolade ?

Air FRance – KLM chute en bourse et il y a des raisons. En premier lieu, la concurrence. Le TGV, les compagnies aériennes lowcost et celles du Moyen-Orient qui siphonnent de plus en plus le marché. Les taxes que subit le groupe qui sont beaucoup plus importante que ces concurrents étrangers, la France est championne du monde dans ce domaine.

Une inquiétude concerne la rentabilité des entités constituants le groupe Air France – KLM. KLM est 5 fois plus rentable que sa consœur Air France. Risquons-nous de voir une scission entre les deux entités qui serait désastreuse pour Air France ?

De plus, le baril de pétrole repart à la hausse et, comme toujours en début d’année, il y a une surcapacité dans le secteur.

IATA est optimiste pour 2020, le marché devrait être en hausse et même doublé d’ici à 2037 mais les investisseurs et analystes sont peu confiant et le titre a clairement souffert de cela. Air FRance – KLM chute en bourse et n’est pas la première fois que la volatilité de l’action Air France – KLM se manifeste mais cela n’est de toute façon pas une bonne nouvelle…