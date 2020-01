Air France – KLM, croissance en 2019

Partages

Air France – KLM voit se finir 2019 sur une note positive, la croissance du nombre de passage transporter durant l’année. Avec 104.2 millions de passagers la hausse est de 2.7%. Air France – KLM se place en 4eme position sur le marché européen après Ryanair, Lufthansa et IAG.

Au sein du groupe Air France – KLM la compagnie aérienne Air France a transporté 52.5 millions de passagers, c’est une hausse de 2.1%. De son côté KLM a transporté 35 millions de passagers. Une hausse de 2.7%.

La grande gagnante est Transavia avec une progression de 4.8% et 16.5 millions de passagers. De plus, en 2019 la low-fare du groupe a obtenu la possibilité de se développer avec plus d’avions…

Le long-courrier a porté la croissance du groupe Air France – KLM en 2019 avec une hausse de 3.2% et 28.3 millions de passagers transportés. C’est principalement les Amériques qui ont progressées quand l’Afrique-moyen orient a chuté de 1.7%.

La croissance Air France – KLM pour 2019 laisse présager du bon pour 2020 et ce surtout après les très bons chiffres de décembre 2019.