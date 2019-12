L’Académie Ilia devient Visiom Aviation

Partages

L’Académie ILIA (Groupe VISIOM), spécialisée dans les formations aéronautiques du personnel navigant depuis plus de 25 ans, a intégré le Groupe VISIOM en août 2018.

Aujourd’hui, dans une volonté d’affirmer son identité de groupe et de prendre une dimension internationale, l’Académie Ilia change de nom et devient VISIOM Aviation.

Le groupe Visiom

VISIOM est LA référence en matière de sûreté et bénéficie d’une notoriété mondiale en tant que spécialiste des technologies avancées appliquées à la sûreté. VISIOM équipe et intègre les technologies de sûreté pour de nombreux sites sensibles. L’ensemble des aéroports français et une grande partie des aéroports africains bénéficient des équipements fournis par VISIOM :

Appareils pour le contrôle des bagages de soute RX automatiques (EDS standard 3 : MV3D, eXaminer SX…) et RX conventionnels (Toute la gamme PASSAGIX ME / XIS hors format avec différentes tailles de tunnels) ;

Appareils radioscopiques pour le contrôle des bagages cabine (Le ClearScan ainsi qu’une large gamme de PASSAGIX ME / XIS avec différentes tailles de tunnels) ;

Contrôle frêt et cargo (Autovan, ScanTruck, PASSAGIX XIS1517…) ;

Equipements pour le contrôle des personnes, tels que : le De-Tector Flex pour la détection de traces d’explosifs et de narcotiques, le portique à ondes millémétriques ProVision2, les portiques de détection des masses métalliques pour l’inspection filtrage des passagers ainsi que les magnétomètres ;

Autres produits : AVIAN – Analyseur de présence humaine dans véhicules, Contrôle LAG – S2 LETK…

Le rayonnement du Groupe VISIOM, lequel possède des filiales en Europe mais aussi en Afrique, permet aujourd’hui à VISIOM Aviation d’être propulsée sur le devant de la scène des grandes entreprises qui interviennent dans le monde très sélectif de l’aérien.

VISIOM Aviation

Agréée par la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC), VISIOM Aviation travaille étroitement auprès des compagnies aériennes et des exploitants aéroportuaires. VISIOM Aviation propose des formations professionnelles variées telles que : le CCA (Cabin Crew Attestation, l’anglais aéronautique (FCL055, anglais du PNC, entraînement au TOEIC), la préparation aux sélections des compagnies aériennes PNC et PNT ainsi que la préparation aux sélections des pilotes cadets ou élèves pilote de la défense (EOPN / EOPAN). Formations aux métiers d’agent d’escale et d’agent de réservation.

Grandes nouveautés dès janvier 2020 :

Préparation aux examens ATPL, CPL et PPL pour les futurs pilotes

Préparation pour passer l’examen théorique auprès de la DGAC pour les pilotes de drones

Formation « SKY MARSHAL » pour les agents de sûreté embarqués

Plusieurs centaines de stagiaires suivent chaque année nos formations et intègrent ensuite de prestigieuses compagnies aériennes ou les différents corps de la Défense Nationale.

VISIOM Aviation : Le spécialiste des formations aéronautiques PNT/PNC

FORMATION HÔTESSE DE L’AIR/STEWARD

Une formation complète pour préparer le CCA !

Nos enseignants sont tous des experts qui ont travaillé et continuent d’exercer dans le domaine aéronautique. Forts de leurs expériences et de leurs connaissances ils vous préparent au CCA complet Théorique et Pratique et vous assurent un suivi jusqu’à l’entrée en compagnie aérienne. Les formations CCA sont suivies de révisions en groupe en prévision des examens Théorique et Pratique pour mettre toutes les chances de votre côté et vous permettre d’obtenir votre CCA.

PRÉPARATION AUX SÉLECTIONS

La préparation aux sélections des compagnies aériennes : un véritable atout plébiscité par nos stagiaires !

Le secteur de l’aérien est en plein essor mondial et toutes les compagnies aériennes se trouvent dans une réelle dynamique de recrutement. Pour les dix années à venir, les besoins dépassent de loin les capacités de formation. Nous préparons nos candidats PNT et PNC afin qu’ils sachent optimiser leurs qualifications et optimiser leurs chances de réussite dans un secteur très concurrentiel ou la sélection est exigeante. VISIOM Aviation fait figure de référence pour la qualité de ses formations et met tout en œuvre pour favoriser l’insertion professionnelle de ses stagiaires.

Des diplômés formés dans d’autres écoles font également appel à notre expertise pour se préparer au mieux à ces sélections.

Quelle que soit votre expérience aéronautique, VISIOM Aviation vous prépare aux sélections PNT ou PNC des compagnies aériennes (entretiens individuels, exercices de groupe, tests psychotechniques, travail de présentation, etc.) en s’appuyant sur une équipe de formateurs expérimentés et spécialisés dans les techniques de recrutement de grandes compagnies aériennes mondiales. Grâce à VISIOM Aviation, vous gagnerez en aisance, vous serez confiant, vous pourrez passer brillamment les différents entretiens et éventuellement être embauchés !

PREPARATION AUX SELECTIONS DE LA DEFENSE

La préparation aux sélections des pilotes de la Défense

L’armée de l’Air et la Marine Nationale recrutent des EOPN (Elève Officier Personnel Navigant) et des EOPAN (Elève Officier Pilote de l’Aéronautique Navale) selon des critères de sélection bien particuliers propres aux métiers de la Défense. Ces métiers conduisent aux spécialités de pilote de chasse, embarqué ou non, de transport, d’hélicoptère, ou Navigateur Officier Système d’Armes (NOSA) dans la chasse ou le transport.

Nos formateurs vous entraînent aux différents tests qui se déroulent généralement sur 4 jours (mathématiques, culture générale, anglais, tableau de paramètres [cartographie], orientation spatiale [lecture cadrans]). Ces tests sont ponctués par une série d’entretiens avec des professionnels, nous vous amenons à avoir un discours adapté : qu’est-ce que la vie d’un soldat au service de la nation ? dire la vérité, être sincère avec l’officier recruteur comme avec vous-même.

FORMATIONS EN ANGLAIS

L’anglais, une nécessité incontournable !

Un bon niveau d’anglais conversationnel est indispensable au quotidien dans tous les métiers, principalement ceux de l’aéronautique ou des personnels en contact avec le public. Les compagnies aériennes ou les plateformes aéroportuaires demandent désormais à leurs futures recrues un score minimum au TOEIC de 720 sur 980. C’est pour cette raison que le perfectionnement de l’anglais est notre priorité. L’OACI a rendu la pratique de l’anglais obligatoire sur tous les aéroports du monde.

Nous vous aidons à améliorer significativement votre score au TOEIC. Vous avez ainsi un réel avantage pour être retenu aux sélections. Pour perfectionner votre niveau d’anglais général, nous proposons des stages en anglais de trois semaines, qui vous permettront d’atteindre le niveau conversationnel exigé.

Nous avons également développé une formation pour vous spécialiser à l’anglais aéronautique, nos professeurs vous enseignent le vocabulaire spécifique, technique, commercial, annonces à bord… autant de thèmes qui sont approfondis lors de votre formation, tout comme la préparation aux tests d’anglais des compagnies aériennes.

FORMATION FCL055 ET FCL055D – 98% de réussite !

En anglais aéronautique, VISIOM Aviation est la référence en préparation des FCL 055D et FCL 055 IFR/VFR avec des scores de l’ordre de 98% obtenus par des pilotes professionnels.

Entre l’anglais de tous les jours et l’anglais aéronautique, il y a un mur infranchissable. Il est nécessaire de s’entraîner à l’écoute du trafic aérien et d’apprendre le vocabulaire technique ainsi que la phraséologie. Nos formateurs en anglais sont tous des spécialistes qui, à l’aide de nombreux exemples illustrés sur des cartes ou au cours de simulations, vous mettront en conformité avec ce qu’attend l’administration pour vous autoriser à voler en tant que professionnel ou comme pilote privé désirant franchir une frontière aérienne.

FORMATIONS PILOTES (dès 2020)

Des formations théoriques complètes pour se préparer à l’ATPL, au CPL et au PPL

La transmission de pilote à pilotes est facilitée par l’expérience. Les cours VISIOM Aviation ne seront pas seulement académiques, mais illustrés par des échanges qui permettent de comprendre les exercices d’entraînement ou de révision en vue de réussir aux examens théoriques de la DGAC.

Du débutant au pilote expérimenté, chacun trouvera dans ces formations (navigation, météorologie, opérations, mécanique du vol, aérodynamique, etc.) matière à se perfectionner ou à découvrir simplement les clefs d’un enseignement riche d’exigence et de rigueur.

FORMATIONS TELEPILOTES (dès 2020)

Les drones : le futur de l’aéronautique civile et militaire

Le drone est devenu un outil industriel et commercial incontournable dans la société moderne. Prise de vue, contrôle architectural, maintenance de grande hauteur, inspection à distance, surveillance militaire, intervention en milieu hostile, etc. Nous ne pouvons plus nous en passer. Economique, pratique, intelligent, dans de nombreux cas, il simplifie les opérations aériennes civiles ou militaires.

Depuis Juillet 2018, une nouvelle législation s’applique pour ceux dont le poids dépasse 800 grammes. Plus question de les mettre dans les mains de n’importe quel amateur. Le pilotage de ces engins se professionnalise. Nous vous formerons pour passer l’examen théorique DGAC permettant de devenir pilote de drone.

Nos anciens stagiaires nous recommandent !

« Excellente formation théorique et pratique. Nous sommes très bien préparés aux examens. Les formateurs sont disponibles et dynamiques. Je recommande aussi la formation Sélection compagnie qui est très utile. Une très bonne école, vraiment ! »

« Je suis ravie d’avoir passé mon CCA avec VISIOM Aviation. Les cours étaient très intéressants et bien illustrés, et ce, grâce à des formateurs très compétents et disponibles. Je garde un très bon souvenir de ma formation. Je recommande vivement VISIOM Aviation. Un grand merci à toute l’équipe ! »

« Super centre de formation, une très bonne équipe Pédagogique + un bon taux de réussite à l’examen. C’est Top, je recommande. »

